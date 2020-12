Ligue 1, avant le match de Strasbourg à Paris : "Pas très envie d'être dans la zone rouge pendant les fêtes"

À l'image de son attaquant Ludovic Ajorque, le Racing Club de Strasbourg espère terminer sur une bonne note une année 2020 morose. Chez un PSG amoindri, il devra faire appel à des vertus de combativité et de solidarité parfois égarées cette saison. Histoire de passer Noël un peu plus au chaud.

Frustrés par leur défaite dimanche dernier face à Bordeaux à la Meinau (0-2), les joueurs du Racing Club de Strasbourg abordent le déplacement de ce mercredi à Paris, avec l'objectif de créer la surprise, face à un adversaire décimé par les blessures. Dix joueurs parisiens sont blessés, dont la super star Neymar (Kimpembe, Florenzi et Kurzawa ont rejoint l'infirmerie dimanche à Lille, où les attendaient déjà Bernat, Danilo Pereira, Diallo, Icardi et Sarabia) et puis l'autre vedette Kylian Mbappé, touché aux adducteurs, est incertain.

"C'est un casse-tête", a déploré en conférence de presse Thomas Tuchel l'entraîneur du PSG. Sur le papier, la tâche strasbourgeoise s'annonce donc un peu plus abordable, même si l'effectif parisien est pléthorique. "C'est quand même le PSG. Même avec tous ces blessés, il y a un gros effectif. Ça reste la meilleure équipe du championnat, tranche l'attaquant strasbourgeois Ludovic Ajorque".

Zéro victoire en 33 matchs au Parc

Le Racing ne s’est certes jamais imposé au Parc des Princes (8 matchs nuls et 25 défaites toutes compétitions confondues, plus une finale de Coupe de France perdue face au PSG au Parc en mai 1995), mais depuis son retour dans l'élite en 2017, il a réussi à enquiquiner plus d'une fois le PSG (deux défaites seulement en cinq matchs championnat).

Alors peut-on s'inspirer de ces belles performances de ces dernières années ? "La situation est totalement différente aujourd'hui, tempère l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. Les Parisiens sont un peu au pied du mur, ils sont obligés de cravacher. Quand ils avaient 15 ou 20 points d'avance, ils étaient vraiment tranquilles. Là, c'est plus difficile, car on s'aperçoit qu'il y a des équipes capables de les challenger. Et puis, c'est un peu différent pour nous aussi, car on est moins bien que d'habitude, au classement notamment. Il faut s'appuyer sur certains matchs qu'on a vus, où il y a des choses à gratter. Même si encore une fois, quand ils veulent élever le niveau, c'est très compliqué de résister"

Eviter de passer Noël dans la zone rouge

"Ces dernières années, on a réussi à leur poser pas mal de problèmes. On se donne le droit d'y croire, argumente Ludovic Ajorque, le meilleur buteur du Racing. On sait qu'on a un groupe solidaire, on arrive à bien défendre en étant solidaires tous ensemble, même si cette saison, on ne l'a pas vu beaucoup de fois. Mais je sais qu'on a ça en nous, et je nous sens capable de faire un résultat là-bas. Etre dans la zone rouge pendant les fêtes, je n’en ai pas très envie".

Waris forfait

L'attaquant ghanéen Majeed Waris est forfait. Il a pris un coup ce lundi à l'entraînement. Mothiba, Sels, Kamara et Koné seront également absents.

Après cette dernière de l'année 2020, les joueurs du Racing bénéficieront d'une courte semaine de vacances, ils reprendront l'entraînement dès le mercredi 30 décembre.