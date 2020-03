Ligue 1, avant le match entre Strasbourg et Paris : "Il faut transpirer, presque saigner pour y arriver"

Le plaisir est invariablement le même. Les joueurs du Racing Club de Strasbourg se réjouissent de défier ce samedi les stars du PSG au Stade de la Meinau (28ème journée de Ligue 1). Comme le défenseur Kenny Lala, le milieu de terrain Dimitri Liénard a eu le la chance de disputer toutes les rencontres de championnat face aux Parisiens, depuis le retour dans l'élite du Racing à l'été 2017 : "Quand tu reçois le PSG, t'as la chance de jouer contre des stars du foot mondial, un champion du monde Mbappé, Neymar, Di Maria. _C'est un grain de folie en plus, ça apporte du piment en plus_. Bon après le match en lui-même dure quatre-vingt-dix minutes, tu joues contre des mecs qui ont deux jambes, deux bras. Mais quand tu regardes la feuille de match, ça fait toujours plaisir de se confronter à de telles stars".

Le Racing toujours invaincu en L1 face au PSG à la Meinau depuis 2017

D'autant qu'au stade de la Meinau, le Racing n'a jamais perdu face au PSG en Ligue 1 depuis son retour dans l'élite. Il y a eu bien sûr cette victoire mémorable deux buts à un en décembre 2017, puis un match nul un partout la saison passée. Les Strasbourgeois savent se transcender devant leur public, mais Thierry Laurey prévient, il sera difficile de rééditer un tel exploit. "Franchement c'était des moments extraordinaires pour nous, se rappelle l'entraîneur strasbourgeois avec son sens de la formule. Mais chaque année, chaque match, c'est différent. On aimerait que ça puisse se reproduire. Mais malheureusement, quand t'avais vingt ans et que t'étais avec une belle gonzesse, quand t'arrives à cinquante ou soixante, forcément toi t'en as pris trente ou quarante et elle aussi, donc c'est plus tout à fait la même chose".

La tâche du Racing s'annonce d'autant plus compliqué que le PSG est en mode rouleau compresseur depuis son échec à Dortmund au match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il a marqué au moins quatre buts lors de ses cinq derniers matchs. Neymar, Mbappe, Di Maria, Verratti, Cavani, toutes les stars sont du déplacement à la Meinau.

Le PSG a marqué 21 buts lors de ses cinq derniers matchs

"Si tu veux gagner, il faut en mettre cinq, se marre Thierry Laurey. Non, c'est du lourd, une grosse machine, ceux qui sont en tribune seraient tous titulaires chez nous. Après il peut y avoir des opportunités à un moment donné, et il faudra savoir les saisir. Et s'il n'y en a pas, on va combattre pendant 95 minutes ou 99 minutes 45, comme il y a deux ans, et on essaiera de faire le maximum pour ne pas encaisser de but. C'est malgré tout des beaux matchs à jouer, car tu sais que tu vas être obligé de faire plus, toi en tant qu'entraîneur, mais les joueurs aussi et presque les supporters devront faire plus aussi. Tu ne peux prendre que du même plaisir. Alors quelquefois le plaisir, il faut transpirer, presque saigner pour y arriver".