Ligue 1 : avant LOSC-DFCO, Frédéric Sammaritano : "le coach nous a secoué"

Dijon, France

Ramener au moins un nul de Lille, c'est l'objectif affiché par l'entraîneur du DFCO. Lors de la conférence de presse d'avant match, Antoine Kambouaré a fait plutôt preuve de mansuétude à l'égard de ses joueurs : "j'ai des jeunes qui manquent un peu d'expérience notamment en défense où chaque erreur se paye cash."

Treize finales à jouer- Antoine Kombouaré

Mais l'heure n'est plus au regrets: "il nous reste treize finales à jouer, et il faut aller grappiller les points qu'ils nous manquent, à commencer par Lille. Il me faut _des guerriers_," affirme le technicien dijonnais. Etre capable de marquer face à la deuxième meilleur défense du championnat (derrière le PSG) et en même temps ne pas encaisser de but contre la deuxième attaque de Ligue 1 (derrière Paris, encore une fois!), c'est le défi qui est proposé aux partenaires de Julio Tavarès.

J'attends mes joueurs au tournant - Antoine Kombouaré

A entendre Antoine Kombouaré, il y a pourtant des raisons d'y croire : "à chaque fois , on perd de peu. Contre Marseille, on mène à la mi-temps. A Nîmes, on est plus près du 1 partout lorsque l'on prend le deuxième but. Enfin face à _Saint-Etienne__, on prend ce but sur corner sur une faute de marquage. Face à Lille, j'attends mes joueurs au tournant," _lâche l'entraîneur dijonnais.

Pas de place pour les états d'âmes - Fred Sammaritano

Côté joueurs, les partenaires de Julio Tavarès se sont retrouvés pour faire le point si l'on en croit Fred Sammaritano : "on s'est dit les choses. On est tous d'accord pour dire qu'en ce moment on est pas bon et que c'est sur le terrain qu'il faut agir. J'ai déjà vécu ce genre de situation difficile, où on joue notre avenir jusqu'à la dernière journée de championnat. Il n'y a plus de place pour les états d'âmes," admet le milieu de terrain dijonnais. "Le coach nous a secoué, il reste treize matches à disputer, il y a encore de l'espoir," conclue Fred Sammaritano.

Lille-Dijon, à suivre ce dimanche 3 mars à partir de 15 heures au stade Pierre Mauroy

Les autres rencontres de la 27 e journée de Ligue 1 :