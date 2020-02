Ligue 1, avant Montpellier - Strasbourg : Der Zakarian - Laurey, destins croisés

Thierry Laurey et Michel Der Zakarian (au fond) lors d'un match entre Strasbourg et Reims en Ligue 2 en novembre 2016

L'entraîneur du Racing Thierry Laurey et son homologue du MHSC Michel Der Zakarian ont passé une quinzaine d'années ensemble à Montpellier. Ces deux forts caractères ont d'abord joué l'un à côté de l'autre en défense centrale à Montpellier dans les années 1990. "Thierry, il avait une grande gueule déjà quand il était joueur, s'amuse Michel Der Zakarian. On discutait beaucoup et on guidait les jeunes qui étaient au tour de nous." L'entraîneur strasbourgeois n'imaginait pas à l'époque que les deux hommes allaient devenir tous les deux entraîneurs en Ligue 1. _"Michel, on voyait qu'il avait un leadership dans l'équipe_, puisqu'il était capitaine, raconte Thierry Laurey. Il était capable de se faire entendre. Mais c'est vrai qu'on ne pensait pas se retrouver chacun à la tête d'une équipe de Ligue 1 et se rencontrer".

Un parcours similaire

Michel der Zakarian a arrêté sa carrière de joueur en 1997, un an avant Thierry Laurey. C'est au centre de formation de Montpellier, qu'ils ont fait tous les deux leurs premières gammes d'entraîneur. "Thierry avait la fibre pour transmettre, il a eu le même parcours que moi, narre Michel Der Zakarian. On est passés par la formation, avant d'attaquer les équipes pros". Les deux hommes ont quitté le cocon montpelliérain en même temps en 2006 pour voler de leurs propres ailes.

Pas de rivalité malsaine

Aujourd'hui, les deux coachs ne sont pas intimes, mais ils se respectent et s'apprécient. "On est très heureux de se voir, de temps en temps on s'envoie un petit texto, détaille Thierry Laurey. Il n'y a pas de rivalité malsaine, c'est franchement quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un qui a toujours été droit. Dans sa carrière de joueur, c'est quelqu'un qui se donnait toujours à fond, qui ne lâchait rien. Et dans sa carrière d'entraîneur, pareil, il a toujours été droit dans ses bottes. Demain (samedi) jusqu'à 20 heures, on sera amis, et de 20 heures à 22 heures, on sera concurrents."

Dans le staff du Racing, Thierry Laurey collabore avec deux autres "Pailladins". Son adjoint Fabien Lefèvre et l'entraîneur des gardiens Jean-Yves Hours ont joué et entraîné à Montpellier.

Tout le monde sur le pont ou presque

L'effectif du Racing est quasiment au complet ce samedi. Seul le défenseur Anthony Caci est toujours absent (il doit reprendre l'entraînement la semaine prochaine avec le groupe).

Montpellier - Racing, c'est à suivre ce samedi dès 19h30 sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi à 20h.