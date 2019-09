Ligue 1 : avant Nice-DFCO : Stéphane Jobard : " l'objectif est de produire du jeu "

Dijon, France

Dernier du classement avec un seul point au compteur, les joueurs de Stéphane Jobard vont devoir sortir un grand match face au sixième de la Ligue 1. Le point du match nul glané samedi dernier face à Nîmes a fait du bien : "c'était le minimum," reconnaît Florent Balmont. " Il fallait stopper la spirale négative," ( 4 défaites en 4 matches, NDLR) ajoute le milieu offensif dijonnais. Alors bien sûr, le DFCO n'a toujours pas gagné un match cette saison, mais comme le reconnait le joueur le plus capé de la Ligue 1, "il y a des signes encourageants".

Face à Nice, le DFCO pourra compter sur Florent Balmont © Maxppp -

Contre Nîmes, on était présents physiquement - Florent Balmont

Les statistiques sont formelles : le DFCO est l'équipe de Ligue 1 qui a gagné le plus de duel depuis le début du championnat : " c'est déjà bien de ne pas avoir pris de but face à Nîmes," note Florent Balmont; " On a été présents physiquement et les nouveaux joueurs se sont bien intégrés," ajoute le milieu de terrain dijonnais. Maintenant, il va falloir marquer des points face à une équipe niçoise taillée pour la première partie du classement : " c'est une _belle équipe_," admet le capitaine dijonnais. "Patrick Viera, l'entraîneur fait du bon travail."

On manque de lucidité en attaque - Stéphane Jobard, entraîneur du DFCO

Ce déplacement à Nice est le premier rendez-vous d'une semaine à trois matches. Pour Stéphane Jobard, il va falloir ménager ses joueurs : "l'idée est de laisser plusieurs joueurs au repos. Entre Nice et Marseille, il n'y a que trois jours de repos", note le coach dijonnais. "Notre salut à l'extérieur passera par une _base solide_. On se doit d'être hermétique en défense, comme face à Nîmes, où on a concédé que peu d'occasions," selon Stéphane Jobard.

L'autre défi de ce déplacement sur la Côte-d'Azur pour le DFCO, c'est de marquer des buts. Avec seulement une réalisation en cinq matches, le Dijon Football Côte-d'Or est l'équipe qui a le moins marquée cette saison : " nos attaquants manquent de confiance. On se précipite trop dans _les vingt derniers mètres adverses_," reconnaît Stéphane Jobard.

Pour cette rencontre, le DFCO sera privé de plusieurs joueurs : Jordan Marié, Jhonder Cadiz et Mama Baldé sont blessés. Julio Tavares, absent depuis la deuxième journée est de retour dans l'effectif dijonnais.