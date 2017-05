Ligue 1 : avant son dernier match de la saison à Guingamp, l'entraîneur du FC Metz rempile pour au moins une saison

C'est désormais officiel : Coach Hinschberger prolonge son contrat d'une saison avec le club à la Croix de Lorraine. Le déplacement à Guingamp, à l'occasion de la 38ème journée de la Ligue 1, ne sera donc pas le dernier match du technicien grenat.

Coach Hinschberger et le Président Serin sont donc tombés d'accord. L' entraîneur du FC Metz prolonge son contrat d'une saison, plus une en option. Arrivé en décembre 2015 pour remplacer le belge José Riga, Philippe Hinschberger a contribué l'an dernier à faire monter les Grenats en Ligue 1 puis il a réussi à obtenir le maintien dans l'élite du foot français. Son staff prolonge aussi l'aventure messine : Gilles Bourges, le coach adjoint, Christophe Marichez, l'entraîneur des gardiens et Hugo Cabouret, le préparateur physique.

Lors de ce point-presse, le président du FC Metz, Bernard Serin, a indiqué que le milieu de terrain sénégalais, Fallou Diagne, prêté par le Werder Brême, sera encore grenat la saison prochaine.

Un dernier déplacement à Guingamp avant les vacances

Ce samedi 20 mai, à l'occasion de la 38ème et dernière journée de la Ligue 1, le FC Metz (14ème) se déplace à Guingamp (10ème). Les 2 formations n'ont plus rien à gagner ni à perdre cette saison, hormis peut-être quelques centaines de milliers d'euros de droits TV en plus ou en moins, en fonction de leur classement final. Pour ce dernier voyage breton de la saison, le club à la Croix de Lorraine sera privé de plusieurs cadres : Diabaté, Assou-Ekoto, Balliu, Bisevac, Sarr et Diagne sont blessés. Ils ne verront donc pas le Roudourou, où le FC Metz reste sur deux succès ( 0-1 en 2014 en L1 et 0-1 en 2011 en L2).

Le groupe du FC Metz

Gardiens de but : Didillon, Kawashima.

Défenseurs : Rivierez, Falette, Udol, Basin, Effouba.

Milieux de terrain : Cohade, Thill, Hein, Jouffre, Mandjeck, Doukouré, Nguette, Mollet, Philipps.

Attaquants : Erding, Vion.

L' ASNL peut-elle encore se sauver ?

Y aura-t-il encore la saison prochaine en L1 un derby lorrain ? C'est la question que se pose aussi tous les supporters du FC Metz, dont le maintien est déjà assuré. Leur meilleur ennemi, l'ASNL, lanterne rouge du championnat, est, elle, en grand danger. Pour éviter une relégation directe en L2 et accrocher la 18ème place, synonyme de barrage, l'AS Nancy Lorraine doit battre ce samedi St Étienne et espérer un faux-pas de Lorient qui reçoit Bordeaux et de Bastia qui joue à l'OM. Cette opération de la dernière chance paraît bien mal embarquée.

A l'aller, le FC Metz avait arraché le nul contre Guingamp grâce à un but de Gauthier Hein en fin de match © Maxppp - Maxppp

EA Guingamp - FC Metz, 38ème et dernière journée de Ligue 1, coup d'envoi à 21 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr, dès 20h30, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge.