Ligue 1 - Avant son match à Metz, Lorient n'a capitalisé contre aucun concurrent direct au maintien

En déplacement à Metz dimanche pour la 18e journée de Ligue 1, Lorient tentera de mettre fin à son affreuse spirale infernale de six défaites de rang et dix matchs consécutifs sans gagner. Mais, avant ce match entre mal classés, les Merlus n'ont battu aucun de leurs concurrents directs cette saison.

Les Merlus s'apprêtent à jouer un match sous forte pression. 16e avant le début de la 18e journée de Ligue 1, le FC Lorient joue à Metz 19e ce dimanche à 15h. Alors qu'ils comptent toujours trois points d'avance sur leur adversaire du week-end, les Lorientais ne se déplacent pas, loin de là, en position de force avec leur série de six défaites consécutives, et même dix matchs d'affilée sans aucune victoire. Même s'il y a eu un gros mieux dans le jeu contre Nantes le week-end dernier, malgré la défaite, le FCL ne voyage pas en Lorraine avec beaucoup de certitudes, lui qui n'a battu aucun concurrent direct pour le maintien depuis le début de la saison.

Au mieux des nuls, au pire des défaites face à tous les concurrents directs

Dans ce genre de rencontres qui comptent, appelées parfois des matchs à six points, les Merlus n'ont jamais su capitaliser que ce soit à domicile où à l'extérieur. Au mieux, ils ont obtenu des matchs nuls (à Saint-Etienne et Reims, mais aussi contre Clermont et Bordeaux), au pire des revers (à Troyes mais encore contre Brest et Nantes). Ce dimanche, se présente aux Merlus la dernière occasion de la phase aller du championnat de battre une équipe de son calibre.

Depuis le début de la saison, nous n'avons cadré que 8% de nos frappes

Pour cela, le FCL peut s'appuyer sur le contenu global de son match face aux Canaris. Encore faudra-t-il retrouver un réalisme offensif porté disparu depuis plusieurs semaines. Avec désormais quatre matchs consécutifs sans inscrire le moindre but, et un seul mis sur la série en cours de six défaites, les Lorientais savent à quel point ce mal pèse lourd actuellement.

25 matchs sans victoire en déplacement

"Depuis le début de la saison, nous n'avons cadré que 8% de nos frappes" relève d'ailleurs Christophe Pélissier, évidemment désireux que cela évolue très vite. Une condition sine qua pour que le FCL, pire attaque de Ligue 1, mette aussi un terme à l'infinie série de rencontres sans victoire à l'extérieur : cela fait 25 matchs que ça dure (24 matchs de Ligue 1, un de Coupe de France), et près d'un an et deux mois désormais qu'un succès en déplacement se fait attendre.