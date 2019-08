Ligue 1, avant Strasbourg - Rennes : le retour en forme de Dimitri Liénard

Strasbourg, France

Après une saison en demi-teinte (15 titularisations seulement en Ligue 1), Dimitri Liénard semble retrouver la grande forme. Face à Metz, Plovdiv ou Francfort, le milieu de terrain strasbourgeois a été rayonnant : "J'ai retrouvé le punch que j'avais. Pourtant je n'ai pas maigri, pas grossi, j'ai toujours le même poids. D'enchaîner les matchs, je me sens bien, je me sens affûté, pourvu que ça dure, je touche du bois. Je suis bien, j'apporte ce qu'il faut à l'équipe. À la Meinau, de toute façon je suis toujours transcendé avec le public, même si je suis fatigué".

Désormais, il se fait chouchouter

Dimitri Liénard est encore plus attentif à son corps et à son hygiène de vie, en ce début de saison où le Racing enchaîne des matchs tous les trois jours (la rencontre face à Rennes est la huitième en un mois de compétition pour les Strasbourgeois). "Je ne suis pas quelqu'un qui est fan des massages ou des étirements, raconte le Belfortain. Moi, je faisais mes matchs, hop un coup de bain froid et puis basta. Mais là, si tu veux être prêt physiquement et performant à chaque match, le sommeil est important. Venir faire des soins si t'as la moindre petite douleur ou se faire masser, c'est important. J'ai envie de te dire, comme les femmes, il faut se faire pouponner, se faire chouchouter".

Et maintenant briller en Europe ?

En 6 ans, Dimitri Liénard a connu deux montées avec le Racing, une victoire en Coupe de la Ligue et cette saison, il rêve d'une folle épopée européenne : "Je peux peut-être vivre quelque chose d'exceptionnel en me qualifiant pour la Coupe d'Europe. Tout ce que je vis depuis six ans, c'était inespéré. _Je dois avoir une bonne étoile au-dessus de moi, c'est pas possible autrement"._Depuis le début de saison, Dimitri Liénard a déjà adressé deux passes décisives (pour Thomasson en championnat et pour Zohi en Coupe d'Europe), mais il n'a pas encore marqué.

Sissoko forfait contre Rennes

Pour la réception de Rennes ce dimanche à la Meinau (3ème journée de Ligue 1), Ibrahima Sissoko, touché à la cuisse, est forfait (absence estimée à une dizaine de jours au moins par Thierry Laurey), tout comme Anthony Caci et Youssouf Fofana toujours blessés.

Racing - Rennes, une rencontre à vivre dès 16h30 sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi à 17h05.