Ligue 1 : avant Toulouse-Angers, coach Casanova encense l'adversaire, surprenant 2e du championnat

Ce mercredi 25 septembre, à 19h00, le Toulouse FC reçoit Angers, surprenant deuxième de Ligue 1, pour la 7e journée de championnat. Et visiblement, l'entraîneur des Violets admire beaucoup le SCO et son coach, Stéphane Moulin, en poste depuis 2011.

Toulouse, France

Le TFC joue ce mercredi soir le deuxième de ses trois matchs en huit jours. Après la défaite à Nîmes samedi dernier (1-0) et avant le déplacement à Metz ce samedi, les Violets reçoivent au Stadium à 19 heures le dauphin du Paris Saint-Germain, rien que ça : Angers surprenant deuxième de Ligue 1 après six journées,

Un effectif presque au complet, appelé à tourner et à se montrer revanchard

Le Tef de son côté est 13e pour l'heure et profitera d'un groupe au complet, en dehors des blessures de Corentin Jean et Agustin Rogel et la suspension de Bafodé Diakité. "Tout est possible" dans le onze qui va débuter ce mercredi a prévenu l’entraîneur des Violets. Alain Casanova admet que son groupe n'a pas été à son niveau à Nîmes, le week-end dernier.

Wesley Saïd, convaincant lors de ses deux premières titularisations a t-il gagné sa place dans le onze? "Je n'aime pas l'expression "gagner sa place". Notre groupe est restreint, la cohésion est capitale. Je veux une émulation. Wesley est un joueur de très haut niveau, il se met à la hauteur de nos espérances", précise le technicien toulousain.

L'éloge d'Angers

Angers étonne en ce début de saison : quatre victoires pour deux défaites, la meilleure attaque du championnat. Battus à Lille et Lyon, deux grosses écuries, les angevins ont fait un carton plein à domicile. "C'est une équipe très bien organisée, qui contre-attaque très bien et tire bien les coups de pied arrêtés. Le club, joueurs et staff, sont très cohérents avec un recrutement intelligent. Je leur prédis une belle saison".

Un clin d’œil aussi pour son homologue, Stéphane Moulin, entraîneur de l'équipe A d'Angers depuis 2011, il coachait la B depuis 2005, un modèle de longévité, et de stabilité. "C'est la preuve que quand on laisse les gens travailler et qu'ils ont de la compétence, ils montrent leurs qualités. Ce club travaille vraiment bien, à tous les niveaux, administratif ou sportif. Angers récolte ce qu'il a semé, avec beaucoup d'humilité et de sérieux. C'est remarquable", explique Alain Casanova, resté pour sa part sept années au Ramier.

► Toulouse FC - SCO Angers mercredi 25 septembre, 19 heures, en direct sur France Bleu Occitanie