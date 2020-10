Ligue 1 : avec le reconfinement, toujours plus de huis clos pour les Girondins

Les matchs vont bien continuer à avoir lieu. En tout cas pour le sport professionnel. Mais tous seront donc à huis clos et pas simplement ceux de telle région ou à telle heure comme ces dernières semaines. C'est généralisé à la France entière. Pour les Girondins, ça ne change pas grand-chose puisque depuis le 27 septembre et la réception de Nice, le club avait décidé de jouer ses matchs à huis clos. Cela coûtait plus cher d'ouvrir pour 1.000 personnes, la jauge à respecter, que de jouer à huis clos.

Depuis les Bordelais ont reçu Dijon et Nîmes dans ces conditions et dans une semaine contre Montpellier, ce sera pareil. Dans cette période de reconfinement d'un mois minimum pour le moment, ce sera aussi le cas à Monaco dès dimanche puis à Rennes et Paris au cours du mois de novembre. En revanche, il est trop tôt pour savoir dans quelles conditions, les Girondins recevront Brest le weekend du 6-7 décembre.

Une chose est sûre, ces matchs auront bien lieu. Si d'autres sports réfléchissent à suspendre leurs championnats ou l'on même déjà suspendu dès mercredi soir comme le basket professionnel, le foot peut continuer à faire sans spectateur et sans recette de billetterie. Le "plus important", c'est de jouer pour toucher les droits TV. Dans la grande majorité des autres sports, c'est le contraire ! Et c'est pour ça que des ligues hésitent à poursuivre leurs championnats. Pour finir, le sport amateur devrait lui s'arrêter totalement pour au moins quatre semaines pour les adultes. En revanche, les enfants pourraient continuer à être au moins accueillis dans leurs clubs. Tout sera précisé aujourd'hui.