Ligue 1 : avec le TFC, Philippe Montanier attaque le championnat avec "humilité et ambition"

La première conférence de presse de la saison ce vendredi au Stadium. À deux jours de la réception de Nice, le coach se plonge dans cet exercice 2022-2023.

Vous êtes prêts ?

Oui, on s'est bien préparés. On a eu six semaines et beaucoup de matches amicaux. Comme nos concurrents, on est à la même étape. Place au championnat.

Quels objectifs cette saison ?

On va essayer d'aller le plus haut possible. Ce sera notre formule cette année, en continuant à progresser.

Très peu de joueurs connaissent la Ligue 1, c'est gênant ?

On se prépare de la même manière. On a 23 ans de moyenne d'âge, certainement le groupe le moins expérimenté en Ligue 1 mais pour nous ce n'est pas un handicap. Ce qu'on veut c'est se jeter dans la bataille.

Êtes-vous un promu différent, plus ambitieux ?

On est un promu comme les autres. Auxerre a un grand passé, Ajaccio a connu de nombreuses saisons en Ligue 1. Il y a beaucoup d'engouement autour du club mais en terme d'expérience, on est comme les autres. On est en Ligue 1 avec beaucoup d'humilité mais aussi d'ambition. On ne veut pas se fixer de limite. On va essayer d'être dans la continuité, en étant conscient que l'adversité ne sera pas la même."

Êtes-vous inquiet de voir partir des joueurs très tardivement dans ce mercato ?

Il faut voir ça avec le président, je ne pense pas qu'il y ait de deal avec les joueurs pour qu'ils partent avant une date précise... Quand il y a des offres difficilement refusables, comme l'an dernier avec Adli ou Amian... On se retrouvera peut-être dans ce cas-là. Ou pas. C'est possible aussi que tout se passe bien, que tout le monde reste et ce sera parfait.