Ligue 1 : avec sa recrue Vagner Dias, le FC Metz accueille l' AS St Etienne

Le FC Metz veut rester dans le vert ! Ce dimanche, les Grenats affrontent à St Symphorien l'AS St Etienne. Le club à la Croix de Lorraine est invaincu depuis quatre journées de championnat, alors que les Verts ont perdu leurs trois premiers matchs de Ligue 1.

Après le nul obtenu à Angers, dimanche dernier (1-1), Frédéric Antonetti, le coach messin explique " qu'il faut bonifier ce bon point par une victoire contre l'ASSE ".

Toujours privé de Thierry Ambrose, touché à une cheville, le staff grenat convoque, pour la première fois, dans le groupe, l'une de ses recrues estivales : l'attaquant Vagner Dias, pourrait ainsi, connaître ses premières minutes en grenat, ce dimanche, contre son club formateur.

Plusieurs Messins ont aussi fréquenté le club du Forez : les milieux de terrain Habib Maïga et Vincent Pajot, et le coach Fred Antonetti, qui a dirigé l'ASSE entre 2001 et 2004. Il en garde un souvenir mi-figue, mi-raisin. " C'est du 50/50 ! ".

Pour cette rencontre, le technicien corse enregistre aussi le retour de son milieu de terrain, Habib Maïga, qui a purgé contre Angers, son match de suspension.

A St Etienne, les absents sont assez nombreux ! Claudel Puel, le coach stéphanois va devoir notamment convoquer une défense new-look.

FC Metz - AS ST Etienne, coup d'envoi à 15 heures, avant-match sur France Bleu Lorraine et France Bleu.fr, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge, Gaby Dalvit et Thomas Lavaud. Une minute de silence sera respectée en hommage à Bruno Martini, l'ancien gardien de l'Equipe de France et de l'AJ Auxerre et à Samuel Paty, l'enseignant sauvagement assassiné.