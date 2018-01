Metz, France

Il est sorti sous une grande (et méritée) ovation du public de Saint-Symphorien. Nolan Roux n'a pas vaincu l'OGC Nice à lui seul, mais son doublé restera longtemps dans l'esprit des supporters du FC Metz qui peuvent plus que jamais croire en un maintien encore impensable il y a deux mois.

Les Niçois réduits à 10

La victoire des Grenats (2-1) s'est dessinée en seconde période, mais le premier tournant de la partie est intervenu à la 38e minute, lorsque M.Hamel brandissait son carton rouge sous le nez du niçois Lees-Melou, coupable d'avoir mis le pied trop haut devant Milisevic. Jusqu’alors, aucune des deux équipes n'avait vraiment pris l'ascendant sur l'autre, et les occasions étaient rares. Seule frayeur notable, avant la demi-heure de jeu, Balotelli faisait souffler un vent de panique dans la défense messine. Mais devant le but vide, l'italien ne parvenait pas à cadrer (27e).

Nolan Roux, serial buteur

Réduits à 10, les hommes de Lucien Favre n'en restaient pas moins dangereux. Mais c'est Metz qui profitait bien de la situation, dès le retour des vestiaires. Bien trouvé dans la profondeur, Nolan Roux s’enfonçait dans la défense niçoise et décochait une frappe croisée du droit sur laquelle Benitez ne pouvait rien (1-0, 50e). Le plus dur était fait se disait-on. Mais un moment de flottement ramenait les Grenats sur terre. Après un ballon bêtement perdu en milieu de terrain, M.Hamel sifflait une faute (peu évidente) de Niakhaté sur Srafi dans la surface de réparation. En deux temps, Balotelli se chargeait de remettre les deux équipes à égalité (1-1, 58e). Stupeur de courte durée sur St Symphorien : quatre minutes plus tard, Milisevic adressait une transversale au millimètre pour Mollet sur le côté droit. L'attaquant remettait immédiatement au centre pour ce diable de Nolan Roux qui concluait cette action de grande classe par une volée imparable (2-1, 62e). Huitième et neuvième but de la saison pour l'ancien Brestois. Le club à la Croix de Lorraine est certes toujours dernier du classement, mais grâce à cette 3e victoire consécutive à domicile, il ne compte plus que 5 points de retard sur le barragiste (Toulouse, 23 points). La messe est loin d'être dite.

Nolan Roux au micro de @beINSPORTS_fr : "Aujourd'hui on tente des choses, et ça fonctionne"#FCMOGCNpic.twitter.com/3R6OzAySZv — beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) January 27, 2018

Réécoutez les meilleurs moments de la rencontre, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge, en direct sur France Bleu Lorraine

Les meilleurs moments de Metz-Nice avec les commentaires de T.Jeangeorge Copier

Découvrez les résultats et le classement de cette 23e journée de Ligue 1

Pour la 24e journée de Ligue 1, le FC Metz se déplacera vendredi 2 février, sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (20h45)