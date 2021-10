Ligue 1 : avec une défense remodelée, le FC Metz défie le Stade Rennais

Une hécatombe au FC Metz. Ce dimanche, à l'occasion de la 10e journée de la L1, après deux semaines de trêve internationale, pour affronter le Stade Rennais (11e), le club à la Croix de Lorraine (18e), qui reste sur une défaite à Angers (3-2), sera privé de huit joueurs, dont cinq défenseurs (Centonze, Bronn et Maïga sont suspendus et Kouyaté, Niakaté, Delaine, Niane et Joseph sont blessés). Des absences lorraines qui pourraient profiter aux Bretons, tombeurs du PSG, il y a 15 jours (2-0).

Dans ce contexte, Coach Antonetti estime que ses joueurs devront rendre une copie parfaite, dans le contenu et l'état d'esprit.

Contre Rennes, il faudra se sublimer, estime le coach du FC Metz Copier

Première convocation pour Jemerson, retour de N'Doram

Pour cette rencontre, Fred Antonetti a convoqué pour la première fois, la dernière recrue du FC Metz, le Brésilien Jemerson. Victime d'une fracture à l'épaule contre Nantes, le milieu de terrain Kévin N'Doram est également de retour.

Doku encore blessé à Rennes

FC Metz - Stade Rennes, coup d'envoi à 15 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine, Francebleu.fr, ainsi que sur la plateforme L'Equipe.