Ligue 1 : Balotelli quitte Nice pour Marseille

Mario Balotelli n'est plus un joueur de l'OGC Nice. L'attaquant italien vient de s'engager avec l'Olympique de Marseille. Super Mario reste en Ligue 1 après avoir été en échec ces six derniers mois sur la Côte d'Azur.

Mario Balotelli a marqué son premier but en Ligue 1 contre l'OM en septembre 2016

Nice, France

C'est officiel. Mario Balotelli change de club. L'attaquant italien reste en Ligue 1, mais il quitte l'OGC Nice pour le voisin marseillais. Balotelli à l'OM, cela avait déjà failli se faire l'été dernier. Finalement, faute d'accord entre les deux clubs rivaux du Sud-Est, Super Mario a poursuivi l'aventure au Gym pour une troisième saison consécutive.

Malheureusement pour l'OGC Nice, et pour le joueur, Balotelli a été l'ombre de lui même sur la première partie de saison. Affecté par son transfert avorté à Marseille, l'Italien a repris l'entraînement en retard, en surpoids. Il a seulement disputé 10 matchs pour une maigre passe décisive. Pas un seul but. Malgré l'arrivée au club de son ancien coéquipier Patrick Vieira, en tant qu'entraîneur.

Marseille sa victime préférée

Sur la Côte d'Azur, Mario Balotelli a relancé sa carrière. L'enfant terrible du foot italien a réalisé ses meilleures statistiques en club. En deux saisons et demi, Super Mario aura fait tremblé les filets à 43 reprises sous le maillot rouge et noir. L'OM, son nouveau club, est d'ailleurs sa victime favorite. Face aux Olympiens, Balotelli a inscrit 5 buts en 5 matchs. L'attaquant italien ne tardera pas à retrouver son ancien club. L'OGC Nice ira au Vélodrome le week-end des 9 et 10 mars.

En chiffres : Mario Balotelli avec Nice