Mercato : Balotelli se fait désirer, Seri toujours à Nice

Mario Balotelli n'a toujours pas signé un nouveau contrat avec l'OGC Nice. L'attaquant italien a envie de rester, tout est quasiment bouclé, mais rien est encore signé. Par ailleurs, le club n'a pas reçu d'offre satisfaisante qui ouvrirait à un départ de Mika Seri. Le point sur le mercato niçois.

Bientôt une semaine que l'OGC Nice n'a pas fait de nouvelle annonce officielle concernant son recrutement (dernière en date l'arrivée de Pierre Lees-Melou). Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Gym avance sur certains dossiers. Notamment sur celui de Mario Balotelli. L'attaquant italien se sent bien sur la Côte d'Azur. Il a réalisé sa meilleure saison en club depuis le début de sa carrière.

Super Mario a envie de poursuivre l'aventure, mais les discussions patinent. "Sur ce dossier là, c'est très simple, explique Jean-Pierre Rivère. On a un joueur qui a envie de rester à Nice et qui est prêt à faire des efforts financiers. Mais pour l'instant on est encore en train de travailler. Je ne peux pas en dire plus."

Rivère sur Balotelli: "On a un joueur qui veut rester, qui est prêt à faire des efforts financiers, mais ce n'est pas encore réglé" #mercato — Jean-Baptiste Marie (@jeanbatmarie) June 22, 2017

A LIRE AUSSI : Reprise de l'entraînement. Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Lucien Favre.

Accord moral avec Seri

Le patron du Gym a un autre dossier brûlant sur son bureau. Celui du meilleur africain de Ligue 1 de la saison passée : Jean-Michaël Seri. Le milieu de terrain ivoirien suscite la convoitise. L'AS Rome revient régulièrement à la charge. Mais pour l'instant, Jean-Pierre Rivère ne sourcille pas.

"Il y a ce qui est dit dans la presse et puis la réalité. Seri est un joueur de notre effectif." Rivère poursuit : "Je sais qu'il est contacté, mais à ce jour je n'ai pas reçu d'offre. De toute façon on a un engagement moral avec lui sur certain montant. Point barre. J'ai toujours été clair sur le sujet."

Le président de l'OGC Nice rappelle ainsi qu'il n'a pas besoin de vendre l'un de ses meilleurs joueurs. Et que si quelqu'un souhaite s'attacher les services de Seri (actuellement en vacances), et bien il faudra y mettre le prix. L'Ivoirien dispose du clause libératoire, déposée sous seing privée, à 40 millions d’euros.