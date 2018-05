Montpellier, France

Au moins cette fois le TFC a pris son destin en main. Au pied du mur et obligés de faire un résultat face à Ajaccio sous peine de vivre un étouffant match retour dimanche soir au Stadium, les Toulousains ont fait respecter la logique en s'imposant dans le silence de cathédrale d'un stade de la Mosson fermé aux supporters.

Tout à été histoire de coups de pied arrêtés : Max-Alain Gradel a ouvert le score sur un coup franc direct (45e+3) puis en deuxième période Christopher Jullien a coupé un corner d'Imbulla pour doubler la mise (51e) avant que Yaya Sanogo ne scelle le score sur une frappe puissante à l'intérieur de la surface de réparation consécutive à un coup franc de Gradel (65e). Option sérieuse donc prise sur le maintien qu'il faudra définitivement valider au match retour.

Michaël Debève : "On a fait un bon pas"

Même après cette opération parfaite, le coach des Violets refuse de parler déjà de maintien : "On a été sérieux et appliqué, il a fallu être patient parce que cela n'a pas été aussi évident que ça sur la première mi-temps, mais on a su se rendre le match facile. C'est sûr qu'on a fait un bon pas vers le maintien maintenant dans le football il peut arriver beaucoup de choses, et le mot qui prédomine, c'est vigilance. De la vigilance parce que même si, oui, on a fait un grand pas, dans le football il ne faut jamais croire qu'on est sûr d'être encore en Ligue 1. On pense être en Ligue 1 la saison prochaine, mais attention, il reste encore 95 minutes".

Christopher Jullien : "Descendre d'une division n'a jamais fait du bien à qui que ce soit"

Le défenseur Christopher Jullien a laissé une arcade dans le combat, 8 points de suture. Le signe de tout l'engagement mis par les Toulousains sur ce match clé de leur saison : "Arrivé à un moment, quand tu joues un match aussi important pour un club, une ville, un staff et pour tout le monde, la motivation elle est là. Pour nous aussi la motivation est là, descendre d'une division ça n'a jamais fait du bien à qui que ce soit. En plus sur cette fin de saison le groupe est très soudé, on savait qu'il fallait beaucoup se parler sur le terrain et ne pas tenir compte de cette ambiance particulière. On a été sérieux".