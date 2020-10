Ligue 1 : Battu 3 à 0 par Lille, le Racing Club de Strasbourg espère recruter un attaquant d'ici lundi soir

Malgré le retour de son kop, le Racing a encore été battu ce dimanche, pour la cinquième fois en six matchs de Ligue 1, 3 à 0 par un LOSC, plus réaliste et plus fort. Les Strasbourgeois peuvent avoir des regrets en première mi-temps, car ils ont mis beaucoup d'intensité, mais ils ont concédé le premier but sur la première occasion des Lillois. Zeki Çelik récupère un ballon dans les pieds de Dimitri Liénard et plante un missile de 25 mètres dans la lucarne de Bingourou Kamara.

La plus lourde défaite à domicile depuis 7 ans et demi

En seconde période, les Lillois ont rapidement fin aux velléités strasbourgeoises, Renato Sanches doublant la mise dès la 54ème minute. Puis c'est le Turc Burak Yilmaz qui a enfoncé le clou à la 68ème minute. Les Strasbourgeois, trop maladroits, ont été impuissants et concèdent une lourde défaite à l'arrivée, la plus lourde à domicile depuis 7 ans et demi.

Le Racing n’avait jamais perdu par trois buts d’écarts à domicile depuis son retour en Ligue 1. Le dernier revers au moins aussi lourd à la Meinau remonte à une autre époque. C'était face à Moulins 4 à 0 en CFA en avril 2013.

Un score sévère selon Thierry Laurey

Malgré la mauvaise tournure des événements et cette cinquième défaite en six rencontres de championnat, Thierry Laurey l'entraîneur strasbourgeois cherchait à positiver à l'issue de la rencontre : "Je trouve qu'on n'a vraiment pas à rougir de notre première période. On était bien dans le match, on avait su élever notre niveau, on mettait beaucoup d'agressivité. On ne voulait surtout pas s'exposer. Je sais que les gens aimeraient qu'on aille un peu plus vers l'avant, mais on a des difficultés en ce moment, techniquement. Le réalisme de Lille a fait la différence. 3-0, c'est un peu sévère, mais je trouve qu'on progresse."

Le capitaine Stefan Mitrovic ne cache pas son inquiétude par rapport à ce début de saison raté : "Bien sûr qu'on est inquiets. Perdre 3-0 à la maison, c'est dramatique. On ne pensait jamais qu'on serait 18ème après six journées. Je parle avec mes coéquipiers, il faut rester positif et ne pas baisser la tête, il faut être unis et bosser tous ensemble, sinon on va rester en bas toute la saison".

Une recrue en attaque avant lundi soir ?

Aujourd'hui, les lacunes du Racing sont à la fois défensives (pire défense de Ligue 1 avec 13 buts encaissés, autant que Brest et Dijon), mais aussi offensives (seulement 4 buts marqués, seul Dijon fait moins bien). Pour pallier une partie de ses carences, le club espère recruter d'ici lundi soir et la fin du mercato, un attaquant polyvalent.

Habib Diallo dans le collimateur

D'après nos confrères de France Bleu Lorraine Nord, il serait intéressé par l'attaquant sénégalais de Metz, Habib Diallo. Mais le club anglais de Sheffield United le convoiterait également. Le joueur convoqué pour le match face à Lorient n'a pas figuré sur la feuille de match.