Ligue 1 : Battu à Rennes, l'ACA avait pourtant réagi (2-1)

L'acéiste Mounaïm El Idrissy a inscrit son premier but de la saison au Rohazon Park

Le début de match aura été timide, voire trop tendre. L'ACA a peut-être bien "trop respecté les rennais" en première mi-temps, comme disaient nos confrères de France Bleu Breizh Izel, durant la pause.

Mal leur en a pris, en effet, puisqu'ils sont rentrés avec un but de retard à la pause, encaissé sur un corner où un placement approximatif a permis au très élégant Martin Terrier d'ouvrir le score d'une frappe du droit au ras du montant gauche (1-0 à la 18e minute).

Mais dans le temps additionnel, un pénalty généreux accordé par M. Ben El Hadj a donné à Mangani l'occasion d'égaliser. Transformé, l'essai corse sera cela dit à retirer, l'homme en noir de la rencontre n'ayant, finalement, pas dégainé le sifflet, contrairement à ce que l'ancien angevin pensait. La deuxième tentative sera arrêtée par un bon Alemdar.

Romain Hamouma mal payé

Passé cet orage, et cette bronca des tribunes, qui criaient déjà au scandale contre l'arbitrage, le retour des vestiaires était bien en faveur des bretons. Mais sur un bon décalage pour gaucher, Thomas Mangani délivra une merveille de centre -légèrement dévié- pour un El Idrissy démarqué. 1-1, l'attaquant égalise en décroisant sa tête.

Mais les locaux ont sû vite redresser la barre du navire. Sur un corner venu lui aussi de la gauche, la défense ajaccienne oubliait à son tour quelqu'un en la personne du Belge Arthur Theate. Lui aussi, mais en croisant sa reprise du crâne, trouva les filets de Benjamin Leroy, depuis le second poteau. 2-1 à la 62e minute, tout était à refaire pour les hommes d'Olivier Pantaloni.

La suite sera peu à peu moins rythmée, mais les ajacciens, renforcés par Nouri, Spadanuda, puis Laçi, auront une meilleure tenue de balle tout de même. Sur coup-de-pied arrêté, les tentatives acéistes sont parfois dangereuses, notamment sur un second ballon repris en piqué par Hamouma, boxé par le gardien rennais.

La suite du spectacle sera cela dit surtout assurée par un arbitre dépassé par la tension, sifflant parfois à contre-courant, voir oubliant d'exclure F. Mayembo pour une faute évidente en dernier défenseur. Le jeune Lesley Ogochukwu, lui, n'aura pas la clémence d M. Ben El hadj sur sa première faute, recevant un rouge direct à peine entré en jeu pour une semelle sur Marchetti. Même topo pour Romain Salin, portier remplaçant, coupable de contestations répétées.

"Un défaite qui laisse des regrets, mais on n'est pas abattus"

"Il y a de la déception, parce qu'on a le sentiment de n'avoir joué qu'une mi-temps sur deux", se désolait O. Pantaloni face à la presse. "Le pire c'est de finir une rencontre en se disant qu'on n'a pas tout fait pour obtenir un résultat".

Sévère mais juste, l'entraîneur de l'ACA reconnaît cela dit une bonne deuxième période._"On a senti qu'on prenait le dessus mentalement_, malheureusement, le deuxième but de Rennes arrive trop vite" [...] C'est une défaite qui laisse des regrets, mais on n'est pas abattus", tempérait enfin le coach.

Toutes les réactions dans nos éditions radio.