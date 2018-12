Ligue 1 : Battu à Roudourou par Amiens, En Avant de Guingamp sombre corps et biens

La semaine était cruciale. Guingamp s'en sort sans le moindre point !

Hier soir, un très faible Amiens SC n'a cadré que deux tirs. Mais il a marqué deux fois. Et il a gagné 2-1. L'efficacité, la grande différence avec Guingamp, qui n'a pas cadré plus malgré un très bon premier quart d'heure et une première mi-temps globalement bonne.

Mais en seconde mi-temps, cette incroyable fébrilité défensive a encore coûté très cher. Guingamp, incapable de s'imposer dans les deux surfaces, et incapable de concrétiser ses temps forts. Les mêmes maux que les semaines dernières ont produit les mêmes effets que les semaines dernières. Et le même score avec cette cinquième défaite de la saison à Roudourou.

Le hold-up était total quand le Picard Gnahoré a ouvert le score à la 63e. La consternation était totale quand Mendoza en a inscrit un second à la 81e, alors que Didot avait égalisé entre temps (70e). Pour parachever le tout, Marcus Thuram a été exclu dans les arrêts de jeu de la seconde période.

Cette semaine, Guingamp avait l'occasion de revenir à deux points de Dijon et d'Amiens. Deux occasions ratées. Les deux compères de galère sont, ce soir, à huit points d'En Avant.

Certes, mathématiquement, tout est encore possible. Mais constater qu'En Avant a été incapable de prendre le moindre point face à ces deux faibles adversaires rencontrés cette semaine, suffit à faire perdre confiance, même aux plus optimistes.

Et on n'est que le 8 décembre.

Christophe Kerbrat (au micro de BeIn Sports) : "Je n'ai pas beaucoup d'explications. Comme les trois ou quatre derniers matchs, on a plutôt maîtrisé. Comme en seconde période, mercredi, à Dijon. Ce soir, s'il y'a 3 ou 4-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire. On n'est pas tueur face au but, puis on n'est pas tueur dans notre surface ensuite (...) On a beaucoup de retard, mais on va beaucoup travailler. On a vu un groupe qui n'était pas mort aujourd'hui."