Ligue 1 : battu par Marseille (1-2), le Gym s'incline pour la première fois de la saison

Battus à l'Allianz Riviera, ce mercredi soir par l'OM (1-2), les aiglons ne sont plus invaincus en championnat et devront rebondir ce dimanche à Rennes. La rencontre a été interrompue pendant plus de dix minutes en première période suite à des chants à caractères homophobes dans les tribunes.