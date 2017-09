Ligue 1 : battu par Troyes (0-1), le FC Metz s'enfonce

Dominateur et en supériorité numérique en seconde période, le FC Metz s'est fait surprendre par Troyes dans les derniers instants de la partie. Énorme désillusion pour les Grenats qui restent scotchés à la dernière place de la Ligue 1.

L'état d'urgence n'est pas encore décrété, mais la situation devient franchement inquiétante pour le FC Metz. Battus par Troyes (0-1), à St Symphorien, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, les Grenats se souviendront sans doute longtemps de ce duel entre candidats au maintien qui leur a échappé sur une ultime contre attaque troyenne conclue par Grandsir (90e). La seule occasion franche de la partie pour les Aubois ! Un résultat cruel pour des messins, dominateurs dans le jeu, en supériorité numérique après l'expulsion de Mathieu Deplagne (66e) pour une vilaine faute sur Ivan Balliu, mais incapables de tromper la vigilance d'un Samassa des grands soirs.

Stérilité désespérante

Ni Opa Nguette, toujours pas en réussite (36e, 55e, 83e), ni Nolan Roux (77e), ni Renaud Cohade dont la frappe échouait sur le poteau (76e), ni Brian Fernandez malgré un boulet de canon (88e), n'ont pu trouver la faille face au portier champenois : au total les messins auront tiré 15 fois au but (dont 7 frappes cadrées) avec une stérilité désespérante, qui les laissait à portée d'un hold-up des hommes de Jean-Louis Garcia. Inoffensifs devant, les Messins faisaient preuve d'une naïveté coupable sur l'action amenant le but de Grandsir, Pelé passant en revue une bonne partie du milieu de terrain mosellan pour servir sur un plateau son coéquipier qui n'avait plus qu'à ajuster Thomas Didillon. Un véritable cauchemar...

On se saborde. On retombe dans nos travers. Celle la fait vraiment mal - Thomas Didillon, gardien du FC Metz

Philippe Hinschberger assume ses choix

Interrogé sur ses changements tardifs, et ses choix en seconde période, alors que les messins évoluaient à 11 contre 10, Philippe Hinschberger a assumé, sur France Bleu Lorraine, notamment concernant la sortie de Nolan Roux pour l'entrée en jeu, poste pour poste, de Brian Fernandez. Les Grenats n'auraient ils pas dû évoluer avec deux attaquants ?

Je prends mes décisions en mon âme et conscience. On a pas perdu le contrôle du match et on a continué à se créer des occasions. Ce qui nous a déséquilibré, c'est ce contre encaissé à la 90e... Philippe Hinschberger, l’entraîneur du FC Metz

La victoire obtenue à Angers lors de la dernière journée (0-1) avait accordé un peu de répit à un Philippe Hinschberger fragilisé par le départ catastrophique de son équipe en championnat (5 défaites en 5 rencontres). Mais le FC Metz est retombé dans ses travers, et reste englué à la dernière place du classement, avant deux déplacements à Nantes, puis à St Etienne. Périlleux programme pour un groupe en plein doute...

La paire Poblete - Phillips dans l’entre-jeu messin

La rentrée en jeu de Brian Fernandez

La bâche de la Gruppa pour les 5 ans de cette association de supporters du FC Metz

