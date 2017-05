Ligue 1 : battue 2-0 à Dijon, l'ASNL a un pied en Ligue 2

L'AS Nancy Lorraine a manqué sa finale pour le maintien à l'occasion de la 37e journée de Ligue 1. Défaite à Dijon 2-0 conjuguée à la défaite de Lorient contre Bastia, qui permet à Nancy de conserver un mince espoir de maintien.

C'était un match à ne pas rater et l'AS Nancy Lorraine est passée au travers de son opposition face à Dijon pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Les Nancéiens qui avaient à tout prix besoin de gagner pour être maîtres de leur destin pour la dernière journée ont perdu 2-0 face à des Dijonnais qui font un gras pas vers le maintien.

La barre s'y met

Après une première mi-temps à subir, sans se montrer très dangereux, les Lorrains ont été cueillis au retour des vestiaires. Dès la 50e, Sammaritano bénéficiait d'un contre favorable pour glisser sa frappe dans le petit filet d'Ndy Assembe (1-0). Nancy avait tout de suite une balle d'égalisation mais la frappe de Dalé touchait la barre transversale. Nancy poussait de manière désordonnée avec les entrées de Puyo, Dia et Hadji. Et ce sont finalement les Bourguignons qui se montraient le plus dangereux. Suite à un changement dijonnais, l'ASNL se laissait suprendre et Diony corsait l'addition.

Bastia permet d'y croire

Nancy qui ne doit son salut ce soir qu'à Bastia qui s'est imposé contre Lorient 2-0. Toute autre résultat aurait précipité la descente de l'ASNL en Ligue 2. Pour se maintenir, il faudra que l'ASNL gagne contre Saint-Etienne et que dans le même temps, Lorient perde contre Bordeaux et Marseille s'impose contre Bastia. Il reste une petite chance mais la déception est très très forte chez Jacques Rousselot :