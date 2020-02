Ligue 1 : "Beaucoup d'erreurs en deuxième temps", regrette Thomas Meunier après la victoire du PSG sur Lyon

Paris, France

La victoire est belle, mais les joueurs de l'Olympique lyonnais n'ont pas démérité contre Paris. Le PSG s'impose certes 4 buts à 2, mais a commis des erreurs en seconde mi-temps, déplore le défenseur Thomas Meunier.

Relâchement en seconde mi-temps

"C'est un peu comme à Nantes (victoire 2-1 mardi), même scénario, où la première mi-temps est juste excellente et la deuxième, on fait beaucoup d'erreurs", explique le défenseur belge.

Pour le joueur du PSG, "c'est une question d'équilibre, à un moment donné on s'est retrouvés acculés, parce que défensivement ils étaient en supériorité, ça a été là le gros problème, on donne énormément et dans la gestion des efforts, on peut encore s'améliorer".