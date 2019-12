Ligue 1 : Belle opération pour le Stade Rennais qui l'emporte à Metz (1-0)

A l'issue d'un match compliqué, le Stade Rennais a renoué avec la victoire hors de ses bases. Les Bretons l'ont emporté à Metz grâce à un but d'Adrien Hunou en première période et se hissent à la septième place de Ligue 1 avec un match en retard.

Metz, France

Le Stade Rennais retrouve le goût de la victoire hors du Roazhon Park. Il fallait remonter au 25 août lors du succès à Strasbourg pour trouver la trace d'une victoire à l'extérieur pour les hommes de Julien Stéphan. Une période de disette effacée par une victoire au forceps à Metz grâce à un but de l'inévitable Adrien Hunou.

Niang sur le banc au coup d'envoi, c'est Jordan Siebatcheu qui occupait la pointe de l'attaque aux côtés de l'Inzaghi rennais. Mais c'est bien "Pippo", comme le surnomment ses coéquipiers, qui a brillé ce soir. Formé au club, régulièrement décisif, apprécié des supporters, Adrien Hunou n'en est pas moins en fin de contrat en juin prochain. Auteur de sept réalisations cette saison, il est le meilleur buteur du club toutes compétitions confondues. Reste que le joueur attendrait toujours une proposition écrite digne de ce nom de la part de la direction du club.

Les rennais auront tout de même souffert tout au long du match, dominés par des messins qui regretteront d'être tombés sur un Edouard Mendy en grande forme. C'est la première fois depuis le nul à Brest mi-septembre que Rennes termine un match sans encaisser de but, mettant fin à une série de 14 matchs sans réaliser de clean sheet. Le Stade Rennais enchaîne une quatrième victoire en cinq matchs en championnat et peut regarder vers le haut du classement. Actuellement septièmes, les Rouge et Noir ne sont qu'à deux points du podium avec un match de retard face à Nîmes, qui sera disputé début janvier.

