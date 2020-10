Ligue 1 : Ben Arfa et l'OM, une histoire tumultueuse

Hatem Ben Arfa va sûrement retrouver l'OM samedi soir (21h) à l'occasion du déplacement des Girondins au Vélodrome. Un club avec lequel il a vécu une histoire tumultueuse. C'est le moins que l'on puisse dire, c'était il y a un peu plus de dix ans entre 2008 et 2010. Le Néo-Bordelais a alors tout juste 21 ans et arrive de Lyon.

Comme souvent avec Hatem Ben Arfa, il y aura le pire et le meilleur lors de ces deux ans sous le maillot marseillais. Le pire, ce sont des performances sur le terrain en demi-teinte mais surtout des problèmes extra-sportifs avec ses coéquipiers et ses entraîneurs, Eric Gerets et Didier Deschamps. Il ira jusqu'à refuser d'entrer en jeu avec le Belge lors d'un PSG - OM, mécontent d'être remplaçant au coup d'envoi. Et puis, il y a le meilleur. Il a tout de même inscrit 15 buts et délivré 12 passes décisives dont une en finale de la Coupe de la Ligue en 2010 contre les Girondins. Il devient aussi champion de France avec l'OM la même année.

Hatem Ben Arfa pourrait en tout cas très vite jouer avec les Girondins. Et même encore plus rapidement que prévu depuis ce mardi et la blessure de Samuel Kalu. Revenu blessé de sélection, l'international nigérian souffre d'une déchirure de l'ischio-jambier gauche. Il sera absent un bon mois. C'est un coup dur pour les Bordelais car Samuel Kalu revenait en forme et avait déjà inscrit deux buts cette saison. Le défenseur Edson Mexer est lui aussi déjà forfait pour le déplacement à Marseille. Tous les autres sont sur le pont.