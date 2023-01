Ligue 1 : Benjamin Lecomte, deuxième recrue hivernale de Montpellier

Benjamin Lecomte signe donc son retour à Montpellier ! Gardien de but de la Paillade entre 2017 et 2019, l'ex international français est de retour, avec le numéro 40 dans le dos, pour plusieurs années, signe de ses ambitions avec le MHSC. A 31 ans, il espère se relancer, dans un club où il a brillé, durant deux saisons, sous les ordres de Michel Der Zakarian et de Teddy Richert.

Montpellier, qui aurait trouvé un accord avec l'AS Monaco pour une somme inférieure à la valeur estimée par les sites spécialisés, après la résiliation de son prêt à l'Espanyol de Barcelone, vient d'officialiser la nouvelle, alors que le contrat a été paraphé en début de soirée, et alors que l'essentiel de la visite médicale a été passé avec succès, ce jeudi midi, avant qu'un dernier examen médical ne soit effectué dans la journée.

Il s'agit de l'épilogue, après "10 jours" de négociations et de discussions, comme indiqué par Laurent Nicollin, qui a activé et géré ce dossier, quand l'opportunité lui a été présentée par son représentant, et qui espère que le joueur "apportera une stabilité défensive mais aussi beaucoup de joie et de positivité", lui qui a "dès le début dit qu'il souhaitait nous rejoindre".

Montpellier : le club où il a explosé !

Le retour de Benjamin Lecomte, c'est celui d'un garçon qui a explosé au MHSC, club dont il défendait les couleurs lorsqu'il a été appelé pour la première fois en équipe de France, en septembre 2018. Une écurie dont il a largement contribué aux performances, notamment défensives, lors de sa deuxième et dernière saison, avant de filer sur le rocher.

A l'époque, en mai 2019, la formation de Michel Der Zakarian termine en effet à la sixième place du championnat, avec la cinquième défense de Ligue 1 (42 buts encaissés).

Jonas Omlin et Dimitry Bertaud lors d'une rencontre amicale l'été dernier entre l'Espanyol de Barcelone et Montpellier © AFP - Urbanandsport

Des hauts et des bas depuis son départ

Ensuite, des performances en dent de scie, à partir du moment où il s'envole pour Monaco. Avec quatorze buts encaissés et aucune victoire sur ses 6 premiers matchs, l'ancien merlu connaît des débuts compliqués en principauté, avant de se montrer déterminant dans les mois qui suivent, notamment en enchaînant six matchs sans prendre de but, lors de son deuxième exercice avec l'ASM.

Ses dirigeants décident alors, et malgré tout, de faire appel à l'allemand Alexander Nübel. Et son staff choisit de le placer devant lui, dans la hiérarchie. Benjamin Lecomte quitte alors la France pour rejoindre l'Espagne, pour deux prêts infructueux : le premier à l'Atletico Madrid, où il ne dispute aucun match, le second à l'Espanyol de Barcelone, club moins huppé, où il ne parvient pas à s'imposer.

C'est donc avec une soif de revanche sur les derniers mois qu'il revient aujourd'hui aux sources. Avec l'envie de relever la tête, la sienne comme celle d'une formation quinzième de Ligue 1, au moment d'aborder la phase retour. Il est prévu que Benjamin Lecomte débute dans la cage montpelliéraine, ce dimanche, sur la pelouse de l'Abbé Deschamps.