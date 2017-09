Ligue 1 : Bilan du mercato de l'Amiens SC

Le mercato s'est achevé ce jeudi à minuit. L'Amiens SC s'est activé jusque dans les dernières minutes.

Du jamais vu à Amiens : 4 arrivées et un départ en une seule journée ! Très tôt dans la journée de jeudi, les dirigeants de l'ASC ont annoncé la signature de l'attaquant Ivoirien Lacina Traoré (2m03 !). Passé par Cluj en Roumanie, le CSKA Moscou en Russie et le sporting Gijon en Liga Espagnole, la saison dernière, il a disputé 14 matchs de Ligue des Champions. Lacina Traoré est prêté pour une saison par l'AS Monaco. Autre recrue arrivée en prêt dans les dernières heures du mercato : Danilo Avelar. Ce Brésilien évolue au poste de défenseur latéral gauche. Il vient du Torino en SérieA Italienne où il n'a jamais réussi à s'imposer (9 matchs en deux saisons). Son arrivée devrait permettre à Christophe Pélissier, l'entraineur Amiénois, de faire évoluer Bakaye Dibassy dans l'axe. Danilo Avelar ne sera pas le seul Brésilien de l'effectif : il est rejoint par Nathan. A 21 ans, ce milieu offensif appartient à Chelsea. Le club Londonien l'avait déjà prêté en D1 Néerlandaise, la saison dernière. A 15 minutes de la fin du mercato, l'Amiens SC a officialisé l'arrivée de Bongani Zungu, un milieu de terrain Sud-Africain de 24 ans.

L'@AmiensSC est fier d'annoncer l'arrivée de Lacina Traoré en prêt pour une saison en provenance de l'@AS_Monaco . pic.twitter.com/01PljfsVZV — Amiens SC (@AmiensSC) August 31, 2017

L'Amiens SC a aussi renforcé son attaque en engageant Serge Gakpé, ce mercredi. Joueur d'expérience, l'attaquant fait son retour en Ligue 1. Passé par l'AS Monaco et le FC Nantes, Serge Gakpé a disputé plus de 160 matchs de Ligue 1. Après une expérience en SérieA Italienne, où il ne s'est jamais imposée (Chievo Vérone, Atalanta Bergame, Genoa...).

Les dirigeants Amiénois avaient anticipé !

Avant ces dernières heures du mercato, les dirigeants amiénois s'étaient activés avant même la fin de la saison dernière en anticipant une éventuelle montée. L'heureux événement est arrivé et pour compenser la jeunesse de ses troupes au sein de l'élite, Christophe Pélissier a misé sur plusieurs joueurs d'expérience. Mathieu Bodmer, 34 ans et près de 400 matchs en Ligue 1 avec Lyon, le PSG ou Nice. Reconverti en défenseur central, il s'est engagé pour trois ans et a déçu lors des trois premiers matchs sous son nouveau maillot.

L’@AmiensSC est heureux d’annoncer la signature de @BODMERmathieu, en provenance de l’@EAGuingamp, pour les trois prochaines saisons. pic.twitter.com/4s3AF9bOxw — Amiens SC (@AmiensSC) June 23, 2017

Issa Cissokho connaît également bien la Ligue 1. Il a évolué à Nantes et Angers et est aussi passé par l'Italie et le Genoa. Prince Désir Gouano, formé au Havre lui est arrivé en provenance du club portugais du Vitoria Guimaraes.

Le pari Kakuta

Le mercato, c'est aussi l'occasion de revoir des joueurs parfois oubliés. Gaël Kakuta, 26 ans, espoir du football français passé notamment par Chelsea a décidé de mettre le cap sur Amiens pour retrouver le championnat de France. Un transfert longtemps bloqué par son club chinois du Hebei Fortune. La résiliation de contrat a finalement été remplacée par un prêt et le milieu de terrain a pu démarrer contre Angers. Il a marqué le premier des trois buts amiénois conte Nice (3-0). Autre recrue offensive de l'été Moussa Konaté. L'ex attaquant du FC Sion a lui aussi marqué contre l'OGCN. Il a même inscrit un doublé.

Pour sa toute première saison en Ligue 1, l'Amiens SC a également tenu à densifier l'effectif professionnel. Jean Christophe Bouet, gardien remplaçant est arrivé en provenance de Dunkerque. Sekou Baradji 33 ans milieu de terrain passé notamment par Dijon et Valenciennes a lui aussi signé en Picardie tout comme Jean Luc Dompé, jeune attaquant du standard de Liège, Brighton Labeau, joueur du centre de formation de Monaco et Madih Talal, jeune espoir formé au SCO d'Angers.

L'Amiens SC perd Tanguy Ndombélé

Les dernières heures du mercato ont été agitées pour l'Amiens SC. Le club, promu en Ligue 1, a laissé filer son milieu de terrain prodige : Tanguy Ndombelé. L'international espoir (sélectionné pour la première fois cette semaine) rejoint l'Olympique Lyonnais. Il est prêté un an pour deux millions d'euros... Avec une option d'achat de 8 millions d'Euros. Mais aussi 250 000 euros de bonus et 20% de la plue-value sur un éventuel transfert. L'Amiens SC n'a pas pu résister à une telle offre financière. Les dirigeants Amiénois avaient même accepté l'offre du club Allemand de Hoffenheim cette semaine. Mais le joueur lui même l'avait écartée. Privilégiant donc Lyon, l'un des plus grands clubs Français et préférant s'aguerrir et gagner en expérience.

Déjà courtisé lors du dernier mercato d'hiver et tout prêt de signer dans un club londonien, Aboubakar Kamara était finalement resté en Picardie. L'attaquant formé à Monaco a même activement participé à la deuxième montée consécutive de l'ASC en marquant à dix reprises dont une fois lors du match de l'ultime journée (1-2) à Reims. Après avoir repris avec l'ASC début juillet, Kamara a succombé aux sirènes anglaises et signé pour quatre ans à Fulham, club de deuxième division. Le montant de ce transfert n'a pas été révélé. Il est estimé entre trois et six millions d'euros.

Autre élément très important de l'effectif de Christophe Pélissier pendant deux saisons, Richard Soumah, 30 ans a lui aussi fait ses valises. Le milieu de terrain, en fin de contrat s'est engagé avec le club israélien du Maccabi Petah Tikva.

Aboubakar Kamara, buteur lors du match de la montée en Ligue 1 à Reims en mai dernier. © Radio France - François Sauvestre

Sont également partis cet été Jordan Lefort et Yannick Mamilonne prêtés à Quevilly-Rouen en Ligue 2. Prêté par Lille à l'ASC, Junior Tallo n'a pas été conservé tout comme Joachim Eickmayer qui a pris la direction de la Vendée et des Herbiers. Mathieu Fontaine a lui mis le cap sur le championnat de National au Red Star.