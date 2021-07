Ligue 1 : blessé au talon, le défenseur Daniel Congré ne viendra finalement pas à Strasbourg

Depuis la toute fin de la saison dernière, Daniel Congré, 36 ans, souffrait d'une douleur récurrente au talon. Lors de sa visite médicale, les médecins strasbourgeois ont estimé que cette blessure nécessitait au moins trois à quatre semaines de soins supplémentaires. Or, le club avait besoin d'un défenseur central opérationnel dans l'immédiat, car il ne reste plus qu'Alexander Djiku comme joueur de métier à ce poste-là (Simakan et Koné ont quitté le club, Mitrović devrait signer à Getafe en Espagne).

L'entraîneur Julien Stéphan avait pourtant affirmé mardi en conférence de presse que Daniel Congré était "un joueur très expérimenté, qui a une très bonne mentalité et qui est polyvalent. Il présente tous ces atouts-là". Le chantier de la défense centrale reste donc le plus important dans la campagne de recrutement du Racing pour la saison prochaine.