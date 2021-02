Ligue 1: Bollaert n'est plus une citadelle imprenable

L'absence de public et les stratégies d'attentes des adversaires expliquent en grande partie ces résultats décevants à domicile. Sur ses terres, Lens s'est imposé à seulement 4 reprises, a concédé 3 matches nuls et s'est incliné 6 fois. En revanche à l'extérieur, le bilan est plus flatteur avec 6 victoires 2 nuls et 4 défaites. Les artésiens restent d'ailleurs sur 3 rencontres sans le moindre succès à domicile. La dernière victoire à Bollaert date du 23 décembre lors de la venue de Brest dans le Pas-de-Calais.

Des adversaires toujours très prudents à Bollaert

Nice, Strasbourg Montpellier et Angers sont les 4 équipes qui ont réussi à s'imposer en terre lensoise. Avec à chaque fois l'application d'une stratégie minimaliste. Conscient des qualités offensives des protégés de Franck Haise et de leur fâcheuse tendance défensive à offrir des cadeaux à ses convives, les entraîneurs de ses formations avaient d'abord en tête l'idée d'aligner un 11 bien replié dans sa moitié de terrain, prêt à profiter de la moindre erreur.