Ligue 1 : Bongani Zungu veut "redevenir titulaire" à l'Amiens SC

Dans le sprint final en Ligue 1, Amiens peut compter sur le retour de l'un des éléments clés de la saison dernière, Bongani Zungu. Gravement blessé au genou en septembre, le milieu de terrain Sud-Africain a disputé quelques minutes des matches contre Saint-Étienne et Dijon.

Amiens, France

"Ça va très bien !" Il a le sourire Bongani Zungu. Après de longs mois d'absence suite à une grave blessure au genou le milieu de terrain Sud-Africain de l'Amiens SC est de retour. Il a disputé douze minutes contre Saint-Étienne (2-2) puis près de quarante la semaine dernière contre Dijon (0-0).

Et Bongani Zungu, l'une des pièces maîtresses de l'ASC la saison dernière espère désormais briguer une place de titulaire au cours des six matches qu'il reste à son équipe d'ici la fin de saison. Le Sud-Africain, rappelé il y a trois semaines avec sa sélection nationale qui s'est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations estime qu'il est désormais "à 100%".

Cette blessure va me rendre plus fort

"J'ai travaillé très dur pour retrouver la forme, perdre quelques kilos. J'ai joué avec l'équipe réserve", raconte Bongani Zungu qui estime que cette grave blessure va le "rendre plus fort". Et le milieu de terrain veut "donner le meilleur" de lui même pour aider son équipe à se maintenir. Amiens est toujours à la lutte en bas de classement mais avec une avance toujours relativement confortable sur ses poursuivants.

"L'une de mes forces principales, c'est mon mental", estime Bongani Zungu qui veut apporter cette confiance à l'équipe. Pour son entraîneur, Christophe Pelissier, le milieu de terrain peut en effet apporter "de la fraîcheur mentale" qui sera "très importante dans ce sprint final". Après son déplacement à Nantes, Amiens recevra Strasbourg, ira à Montpellier, accueillera Toulouse avant d'aller à Monaco et recevra Guingamp pour terminer.