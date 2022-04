Ligue 1 : Bordeaux et Saint-Etienne, deux monuments du football français en péril

Bordeaux - Saint-Etienne, c'est avant tout deux monuments du football français en grande difficulté. Deux clubs qui cumulent à eux deux 16 titres de champion de France, dix pour les Verts, six pour les Marine et Blanc. Mais ça, c'était avant ! Depuis 2013, les deux clubs n'ont pas remporté un titre. Pire, ils coulent petit à petit au point de se battre aujourd'hui pour ne finir en Ligue 2. Une division que Saint-Etienne n'a plus connu depuis 2004 et les Girondins depuis 1992. Bref, c'est dire où en sont arrivés ces deux clubs.

Deux clubs aussi en grande difficulté sur le plan financier. A Bordeaux, Gérard Lopez a sauvé la patrie l'été dernier. A Saint-Etienne, le club est lui en vente depuis plusieurs années sans trouver pour l'instant preneur. Les Girondins et les Verts naviguent complètement à vue cette saison et la catastrophe industrielle n'est plus très loin.

Sur le plan comptable, les Verts conservent une petite marge. Une victoire d'avance à 6 journées de la fin de la saison pour faire simple. Saint-Etienne, 17e de Ligue 1, compte quatre points d'avance sur les Girondins. Autant vous dire que ce mercredi la pression sera encore plus forte sur les Marine et Blanc. La victoire est quasi obligatoire face aux Verts comme face à Metz il y a 10 jours. Mais, Saint-Etienne ne doit pas non plus se relâcher puisque cette équipe va affronter après ce match Monaco, Rennes et Nice. Un calendrier plus que compliqué. Ce Bordeaux - Saint Etienne va donc valoir très cher dans la course au maintien.