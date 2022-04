Ligue 1 : Bordeaux et Saint-Etienne en crise, "un déchirement" pour Élie Baup, qui a entraîné les deux clubs

Alors que Bordeaux et Saint-Etienne s'affrontent ce mercredi dans la course au maintien, Élie Baup, l'ancien entraîneur des Girondins et des Verts, se confie sur les difficultés que traversent ces deux clubs prestigieux du football français.

Trois jours après la lourde défaite à Lyon (6-1), les Girondins reçoivent mercredi soir (19h) Saint-Etienne au Matmut Atlantique. Ces deux équipes, deux monuments du football français en péril, jouent leur survie en Ligue 1. Un crève-cœur pour Élie Baup, ancien entraîneur des Stéphanois et des Marines et Blancs avec qui il a été champion de France 1999.

"C'est une évidence qu'on aurait préféré les voir lutter pour une place européenne"

Respectivement 19eme et 17eme du classement de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux et l'AS Saint-Etienne sont "deux grands clubs prestigieux dans l'histoire du foot français", rappelle l'ancien coach. "Pour moi, particulièrement, ce sont des clubs que je porte dans mon cœur et voir cette fin de saison si difficile pour l'un et pour l'autre, c'est un déchirement. On voudrait les voir dans l'élite l'année prochaine. Même si la situation est complexe, c'est encore possible."

à lire aussi Girondins de Bordeaux vs Saint-Etienne : vivez la soirée en direct et en immersion dès 18h mercredi 20 avril

"L'identité bordelaise a disparu"

Celui qui a entraîné les Marines et Blancs entre 1997 et 2003 estime que les difficultés des Girondins ne sont pas récentes. "C'est une succession de saisons très compliquées où, tout doucement, l'identité bordelaise a disparu et où on ne retrouve pas les valeurs qui ont occupé ce club, au niveau du jeu, de la formation". Élie Baup se souvient des "jeunes qui pointaient le bout du nez dans l'équipe pro", pour certains devenus des "champions du monde" : Zinédine Zidane, Didier Deschamps, Bixente Lizarazu et Christophe Dugarry (tous deux formés au Haillan).

"Entre les supporters et les joueurs, le club était uni et là, depuis quelques saisons, il n'y a pas assez d'unité"

"David Guion essaye de faire de son mieux mais..."

L'ancien coach des Girondins revient également sur la débandade à Lyon. "Quand vous prenez six buts comme ça, dans un tel contexte, quand vous jouez le maintien, on voit bien que les joueurs, psychologiquement, sont dans un état difficile".

"David Guion essaye de faire de son mieux, mais il n'a pas trouvé non plus le ressort psychologique survolté pour être régulier"

"Les Bordelais avaient battu Metz mais ils sont retombés dans une situation très difficile, ils sont à nouveau obligé de gagner contre cette équipe de Saint-Etienne'", explique Élie Baup.

Le maintien "toujours" possible

A six journées de la fin du championnat, Élie Baup veut croire en le maintien possible des Marines et Blancs. En cas de victoire ce mercredi soir, les Girondins reviendraient "à un point de Saint-Etienne. Il y a beaucoup d'équipes à la lutte, notamment Clermont", insiste l'ancien coach. La descente en Ligue 2 est évitable "tant qu'il reste des matchs à jouer".

"Encore une fois, tout le club a perdu son identité"

L'ex-entraîneur des Girondins regrette la disparition de "cette force de ce club d'être hyper solidaire, d'être tous unis et de regarder tous dans la même direction".

Entre Saint-Etienne et Bordeaux, Élie Baup renonce à choisir

Celui qui a dirigé le vestiaire stéphanois entre 2004 et 2006 affirme ne pas pouvoir choisir entre ses anciens clubs. "C'est très difficile de parler comme ça de choix", indique Élie Baup.

_"_Je n'aurais jamais pensé qu'il faille se positionner pour dire lequel je souhaiterais qu'il se maintienne"

L'ancien coach des Girondins et des Verts espère "simplement que les deux équipes se maintiennent et qu'elles essayent de jusqu'au bout de prendre les points nécessaires pour le maintien."

à lire aussi Bordeaux - ASSE : duel de mal classés pour deux clubs historiques du foot français

Bordeaux-Saint-Etienne, un match décisif à suivre en direct et en immersion dès 18h sur France Bleu Gironde