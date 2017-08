Ligue 1 : à Bordeaux, le FC Metz espère une meilleure cuvée

Ce samedi 12 août, à l'occasion de la 2ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine se déplace sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. Battu le week-end passé par Guingamp, le FC Metz espère se racheter face à l'une de ses bêtes noires.

Avant ce premier déplacement de la saison, le FC Metz et son entraîneur ne font pas vraiment les malins. La défaite enregistrée contre Guingamp, lors de l'ouverture du championnat, samedi dernier, a fait resurgir de vieux démons. La défense lorraine, la plus mauvaise de la Ligue 1 la saison dernière, a sombré dés la première journée : manque d'agressivité et de concentration et trop d'erreurs individuels. Le staff du FC Metz qui redoute aussi la puissance des attaquants bordelais, réclame déjà de son arrière-garde une reprise en main.

Retour de Nguette

Sur le plan offensif, après la séduisante première période contre Guingamp, Phillipe Hinschberger espère poursuivre dans cette voie et gagner aussi en efficacité et en dangerosité. Le retour du milieu de terrain offensif, Opa Nguette, blessé le week-end dernier, devrait permettre au FC Metz de gagner en vitesse et en percussion.

Plus généralement, le staff messin reconnaît que la défaite inaugurale contre les bretons ne fait pas l'affaire du club à la Croix de Lorraine, car le calendrier estival des grenats est plus que relevé : déplacement ce soir à Bordeaux, réception de Monaco et du PSG. Pour éviter d'être au pied du mur, le FC Metz doit rapidement prendre des points. Or Bordeaux est d'une certaine manière l'une des bêtes noires du club mosellan. La saison passé en championnat, le FC Metz s'est incliné contre les Girondins à l'aller comme au retour. Pire encore : les grenats n'ont plus gagné en Gironde depuis mars 1980