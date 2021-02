Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux au révélateur lillois

Paradoxalement, le premier revers de l’année a plutôt conforté les Girondins. A Lyon, ils ont résisté, auraient même pu l’emporter, avant de s’incliner dans le temps additionnel sur une frappe venue d’ailleurs.

Rien à foutre qu'on me tape sur le dos en me disant que j'ai une belle équipe, j'ai perdu - Jean-Louis Gasset

Un gros match qu’il va falloir rééditer quatre jours plus tard au Matmut Atlantique car Lille, dans un registre différent, est aussi un sacré client.

"Lille est premier du championnat, rappelle l'entraîneur Jean-Louis Gasset. On a fait un bon match à Lyon mais on est 10ème et on joue une équipe qui joue le titre. La tâche est compliquée. Sympathique Bordeaux ? Oui mais ça ne suffit pas. Rien à foutre qu'on me tape sur le dos en me disant que j'ai une belle équipe, j'ai perdu. Si on n'a pas la même motivation, la même rigueur... Il faut faire le même match pour espérer contrecarrer Lille. Sinon on va aller vers une désillusion."

Lille n'a perdu que deux fois

Vainqueur de Dijon (1-0) dimanche son forcer son talent, le LOSC a profité de la défaite surprise du PSG à Lorient (3-2) pour prendre les commandes du championnat.

Solides et réalistes, les Nordistes, 2ème défense de la Ligue 1, n’ont perdu que deux fois cette saison et jamais après avoir ouvert le score.

A l'image de Bordeaux, Rémi Oudin prend confiance. © Radio France - Arnaud Carré

"Dans le jeu et la solidité c'est vraiment costaud, admet le milieu de terrain Rémi Oudin. Mais on a rivalisé avec Lyon, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas rivaliser avec Lille."

Le 13 décembre dernier, Bordeaux s’était incliné (2-1) au stade Pierre Mauroy. Avec deux jours de récupération en plus et un regain de confiance par rapport au match aller, mais toujours sans sa recrue Jean-Michaël Seri en quarantaine après être arrivé d'Angleterre, il a l’occasion de prouver qu’il a progressé pour enfin réussir à battre cette saison une équipe du quatuor de tête.

