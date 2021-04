Ligue 1 - Bordeaux Métropole : un front uni derrière les Girondins de Bordeaux

S'il y a urgence après le retrait de King Street et le placement sous la protection du Tribunal de Commerce, Bordeaux Métropole ne souhaite pas se précipiter et veut établir une sorte de cahier des charges qu'elle présenterait aux candidats au rachat. Parmi ses vœux, un ancrage territorial plus fort autour d'entreprises locales et d'anciens joueurs du club.

Le stade comme levier ?

"Il faut avoir un programme très précis, une feuille de route qu'on propose à un repreneur, explique le leader de l'opposition métropolitaine Patrick Bobet. Voilà ce que nous on aimerait, défendre une certaine valeur, une certaine éthique. Anciens joueurs, le monde économique, les élus, les supporters... Si on va dans le même sens, on peut faire force même si ce n'est pas nous qui avons les financements."

La réunion de ce lundi a également été constructive de l'avis du président Alain Anziani. "Chacun a dit qu'il était impensable de voir les Girondins disparaître. On veut aujourd'hui sauver notre club et le sauver d'une façon durable."

Le président de Bordeaux Métropole Alain Anziani. © Radio France - Yves Maugue

Reste à connaître de quel poids peut réellement peser la collectivité territoriale dans un monde du football souvent "hors sol".

"On a deux leviers, assure Alain Anziani. Le premier est moral. Notre rôle, si on voit tout à coup un 'margoulin' arriver en promettant d'investir des milliards, sera de dire qu'il n'est pas sérieux. Ca peut écarter de mauvaises aventures. L'autre levier de la Métropole c'est que nous sommes aujourd'hui en charge du stade qui est un actif important. Que va-t-il devenir ? Est-ce qu'on peut le mettre dans la corbeille du mariage ? C'est un passage obligé pour un repreneur. Ca nous donne une marge de négociation."