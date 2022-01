Ligue 1 - Bordeaux-OM : "l'important c'est que les joueurs soient prêts à jouer le match"

À moins de 12 heures du coup d'envoi de la rencontre entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille, l'incertitude plane toujours sur la tenue ou non de cette rencontre de la 20e journée de Ligue 1 de football. Le report peut être annoncé jusqu'à 5 heures avant le coup d'envoi.

Joueront ? Joueront pas ? La question demeure, à moins de 12 heures du coup d'envoi de l'affiche de la 20e journée de Ligue 1 entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille. Un classique du championnat de France, marqué par l'invincibilité des Bordelais sur le pelouse depuis 44 ans ! Mais un classique menacé par l'épidémie de coronavirus : les Marine et Blanc réclament le report de la rencontre, arguant des 14 absents dans leurs rangs. Report rejeté par la Ligue de football professionnel ce jeudi.

"Ça paraît fou", reconnaît Cédric Carrasso, gardien formé à l'OM et qui a passé huit saisons dans les cages girondines, mais "c'est la situation qu'on connaît aujourd'hui, dans le sport et dans la vie au quotidien". La mission principale du club, c'est donc de "s'adapter" pour l'ancien Bordelais, et "d'aider les joueurs à s'adapter à toute éventualité". Cédric Carrasso qui comprend qu'un club ait besoin de "défendre ses couleurs avec le maximum de forces" et qu'à ce titre, la situation devient "complexe". Mais "la priorité, souligne-t-il, c'est que les joueurs, peu importe l'équipe en face, soient prêts pour jouer ce match. C'est ça le plus important".