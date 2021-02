Ligue 1 : Bordeaux-Marseille, un duel de bêtes malades

Alors que Bordeaux et Marseille s'affrontent, ce dimanche soir, en Gironde pour la 52è fois de leur histoire, les deux équipes traversent une période compliquée. L'OM va tenter de se refaire en conjurant le sort et en battant Bordeaux chez lui pour la première fois en 43 ans.

Pour les Girondins de Bordeaux, c'est devenu LE match à ne pas perdre. Les Marine et Blanc reçoivent l'Olympique de Marseille ce dimanche soir au Matmut Atlantique. La fameuse série d'invincibilité tient toujours : cela fait plus de 43 ans - 1er octobre 1977- que l'OM n'a pas gagné en Gironde. Pire : en 52 rencontres, Marseille n'a gagné que quatre fois à Bordeaux ! Comme à leur habitude, les Ultramarines se sont rendus à l'entraînement pour le rappeler aux joueurs, ce samedi.

Une rencontre historique entre deux clubs phares de Ligue 1 qui sont, à l'heure actuelle, deux bêtes malades. Les Girondins de Bordeaux restent sur quatre défaites consécutives (Lyon, Lille, Brest et Toulouse). Un "non-match", d'après les mots d'Hatem Ben Arfa, en Bretagne le week-end dernier et, trois jours après, une piteuse élimination en Coupe de France face à une équipe bis de Toulouse, ont fortement irrité l'entraîneur des Marine et Blanc, Jean-Louis Gasset

Série noire, pas de coach et un centre d'entraînement pris d'assaut à Marseille

Mais cela n'est rien comparé à la crise que traverse l'OM. Les Phocéens n'ont gagné qu'une seule fois sur les neuf derniers matchs. Leur entraîneur, André Villas-Boas, a été mis à pied après avoir remis en question les choix de sa direction. Le centre d'entraînement de la Commanderie a été ravagé par la fureur des supporters. Cerise sur le gâteau empoisonné : Marseille pointe à la 9è place, très loin de la course au podium car l'OM est à 18 points du PSG.

Pour ne rien arranger, l'OM se présente à Bordeaux sans plusieurs très bons joueurs. La recrue polonaise Arkadiusz Milik, les deux défenseurs centraux Álvaro González et Duje Ćaleta-Car sont tous les 3 blessés. Mais les Phocéens devront surtout se passer de leur meneur de jeu Dimitri Payet, suspendu.

Les Ultramarines présents pour motiver les troupes

Comme chaque année, avant ce classique de la Ligue 1 entre Bordeaux et Marseille, les Ultramarines sont venus pour booster les joueurs bordelais et leur faire prendre conscience de l'enjeu de ce match.