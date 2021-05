Ligue 1. Bordeaux - Rennes : l'efficacité offensive retrouvée des Rouge et Noir

Après le nul de Marseille face à Strasbourg (1-1) vendredi, puis la défaite de Lens à Paris (2-1) ce samedi, le Stade Rennais se déplace à Bordeaux (13h ce dimanche) avec la possibilité de s'emparer de la 5e place qualificative pour la Ligue Europa Conférence à l'issue de cette 35e journée de Ligue 1. Pour y parvenir, les Rennais pourront compter sur leur attaque, qui retrouve des couleurs depuis l'arrivée de Bruno Genesio.

Une attaque plus prolifique depuis la nomination de Bruno Genesio

Depuis son arrivée à la tête de l'équipe première, Bruno Genesio a dirigé Rennes à sept reprises. Sur ces sept rencontres, Rennes a marqué au minimum trois buts à trois reprises, soit autant de fois que sur les 33 matchs (Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions) dirigés par Julien Stéphan cette saison.

Pour cela, l'ancien lyonnais s'est appuyé sur le travail mis en place par son prédécesseur, tout en y ajoutant des ajustements nécessaires pour que le jeu soit moins lisible par l'adversaire. Le premier choix payant de Genesio : placer Terrier à la pointe de l'attaque rennaise, permettant au joueur formé à Lille de marquer cinq buts et de délivrer trois passes décisives sur les six derniers matchs. Dans son sillage, Flavien Tait, Jérémy Doku et Benjamin Bourigeaud se sont tous montrés décisifs lors des dernières rencontres.

Un quatuor plus libre

Les quatre offensifs rennais cumulent neufs buts et six passes décisives sur les sept derniers matchs. Un total auquel on peut ajouter les quatre buts de Guirassy, qui a su se montrer décisif en sortant du banc ou dans le onze lorsqu'il a du pallier l'absence de Doku, suspendu face à Reims et Nantes. Les joueurs offensifs semblent libérés depuis l'arrivée de Bruno Genesio. Est-ce le fruit de consignes, ou d'une vraie liberté laissée aux attaquants ? Le coach rennais éclaire : "Il y a des deux. Il y a à la fois une base, un équilibre, une structure. Mais à travers cet équilibre et nos principes offensifs, il y a également beaucoup de liberté. Je pense que c'est important, à la fois pour nos joueurs quand on a le ballon, mais aussi pour créer de l'incertitude chez l'adversaire, sinon vous êtes très vite lisible."

Pour preuve, les nombreuses permutations de Benjamin Bourigeaud et Jérémy Doku, tantôt à gauche, tantôt à droite selon les circonstances du match. Jérémy Doku détaille : "Par exemple, si je viens de faire une action où je me retrouve à gauche, je ne vais pas faire tout le terrain pour me retrouver à droite. Donc je reste et je dis à Bourige de changer un peu. Après, s’il se sent bien à droite, il y reste. Moi si je me sens bien à gauche, j’y reste."

Des permutations décisives à Angers où Doku avait inscrit le but du 1-0 depuis la gauche alors qu'il avait démarré le match à droite, ou plus récemment face à Dijon où Bourigeaud a délivré une passe décisive et une avant-dernière passe depuis la droite après avoir permuté avec le Belge. Face à Bordeaux, 14e défense de Ligue 1 et qui vient d'encaisser trois buts minimum lors de ses cinq derniers matchs, l'attaque rennaise devra prouver qu'elle a retrouvé de belles couleurs.