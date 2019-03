Ligue 1 : Bordeaux s'incline à domicile contre Montpellier (1-2)

Bordeaux, France

La fin de saison risque d'être longue pour le FCGB après cette occasion manquée de recoller au top 10 et de se rapprocher (un peu) des places européennes. Dans l'attente d'un nouvel entraîneur, et sous les yeux du boss américain Joe DaGrosa, les joueurs du futur ex-intérimaire Eric Bédouet ont échoué face au mur méditerranéen.

Les Girondins se procurent la première occasion du match. Sur le côté gauche de la surface montpelliéraine, Yann Karamoh fait un bon travail centre fort, à terre, aux six mètres. Nicolas De Préville reprend en une touche de balle vers la lucarne de Benjamin Lecomte. Mais le gardien du MHSC empêche l’attaquant bordelais de marquer grâce à un superbe arrêt réflexe (9e, 0-0).

Des bordelais à réaction

Aucune équipe n’a vraiment l’ascendant dans ce début de match. Pourtant, ce sont bien les héraultais qui ouvrent le score. Andy Delort, sur la gauche de la surface bordelaise, envoie un centre assez timide de l’extérieur du pied droit mais Paul Lasne échappe au marquage et marque de la tête, seul, dans les six mètres (20e, 0-1).

L’ouverture du score de Montpellier pique au vif les bordelais. Ils montent leur bloc équipe, pressent plus haut, et égalisent logiquement par Toma Basic. L’attaquant croate, chanceux, reprend du bas-ventre, aux six mètres, une frappe dévissée de Nicolas De Préville (35e, 1-1).

#FCGBMHSC C'est la mi-temps au @MatmutAtl. 1-1 entre les @girondins et le @MontpellierHSC. Buts de Toma Basic pour les bordelais, qui répond à l'ouverture du score héraultaise de Paul Lasne. Grosse fin de première mi-temps des joueurs d'Éric Bédouet. — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) March 5, 2019

Les montpelliérains attaquent la seconde mi-temps avec plus d’envie. Vitorino Hilton est le premier à se mettre en évidence. Mais le défenseur âgé de 41 ans bute sur un exceptionnel Benoit Costil à bout portant. Sur le corner suivant, venant de la droite et frappé au second poteau, Nicolas Cozza remet de la tête dans les six mètres. Daniel Congré suit et marque (50e, 1-2).

Comme en première mi-temps, Bordeaux attend d’encaisser un but pour réagir. Montpellier recule mais la défense à cinq proposée par Michel Der Zakarian est solide. Les girondins tournent autour de la surface adverse, comme en handball, mais ne trouvent pas la solution. Seul Jules Koundé se montre dangereux d’une frappe hors de la surface montpelliéraine (74e, 1-2).

#FCGBMHSC C'est fini au @MatmutAtl ! Défaite 2-1 des @girondins malgré une fin de match à sens unique. Les bordelais restent 13e de la @Ligue1Conforama. — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) March 5, 2019

Montpellier termine le match à onze dans sa surface de réparation et résiste aux dernières tentatives bordelaises. Les girondins restent treizièmes de Ligue 1 avec douze points d'avance sur le barragiste (Caen) et avec onze points de retard sur le top 5.