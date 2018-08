Avec la fatigue, née des trois matchs déjà joués par Bordeaux en Coupe d'Europe et leur retour tardif d'Ukraine, et la chaleur, les Girondins n'avaient pas besoin de se tirer une autre balle dans le pied. Et pourtant, ils se sont rajoutés le "défi" de jouer en infériorité numérique pendant plus d'une heure. Et ont semblé ensuite impuissants à combler leur retard.

Pablo, le rouge qui fâche

Dès la 14e minute donc, le gardien Benoît Costil manquait complétement son dégagement sur une sortie de but, qui arrivait directement dans les pieds de Ludovic Ajorque. L'attaquant strasbourgeois était alors retenu par Pablo, alors qu'il partait seul au but. Le verdict tombait, carton rouge, indicutable. L'arbitre Hakim Ben el Hadj n'avait même pas besoin de recourir à l'arbitrage vidéo (14e). Et les Girondins échappaient à la double peine, puisque le coup franc des 25 mètres frappé par Liénard passait au dessus.

Il fallait alors se réorgnaiser. Et c'est le jeune Zaydou Youssouf qui en faisait les frais, remplacé par le défenseur central Paul Baysse (17e). Les Bordelais évoulaient alors dans un 4-4-1 avec un côté droit Lewczuk-Tchouaméni très expérimental.

Avec un dégagement manqué, Costil a mis un bordel...Expulsion de Pablo, entrée de Baysse, sortie de Youssouf, blessure de Ajorque...Un coup à plusieurs bandes ! 😂😂 #FCGBRCSA — Julien Chaput (@Julienchaps) August 12, 2018

Malgré une tentative de loin très osée de François Kamano au dessus (19e), les Girondins allaient subir cette fin de première période. Et pouvaient remercier la maladresse d'Adrien Thomasson. L'ex-Nantais manquait deux fois le cadre, dont une fois en excellente position, seul à 8 mètres des buts, après une déviation d'Ajorque (30e). Et même si ce dernier sortait rapidement, touché aux adducteurs, les Bordelais continuaient d'être dominés. Et Benôit Costil, qui veanit de manquer un nouveau dégagement, devait s'employer pour sortir une frappe des 25 mètres de Liénard (37e).

Réaction bordelaise en fin de mi-temps

Avant de souffler, lorsque la frappe des 18 mètres d'Ibrhima Sissoko, déviée, passait à quelques centimètres de son poteau droit (41e). Il fallait attendre le temps additionnel de la prmière période pour voir les Girondins réagir. François Kamano frappait des 20 mètres sur Matz Sels. Puis, sur le corner qui suivait, Gaëtan Laborde croisait un tout petit trop sa tête. Avant que tout le stade ne réclame un pénalty suite à un contact entre Milan Gajic et Liénard dans la surface strasbourgoise. Corner, disait M.Ben el Hadj. Puis mi-temps, après une tête de Jules Koundé au dessus.

La VAR ne doit pas marcher... #FCGBRCSA — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 12, 2018

La deuxième période repartait comme la première s'était terminée, sur un bon rythme. Et il fallait un très bon double retour de Lewczuk et Koundé devant Nuno Da Costa pour empêcher le Strasbourgeois de se présenter devant Costil. Passés en 4-4-2 en losange, les Strasbourgois insistaient dans l'axe, où les organismes bordelais fatigués souffraient. .

Je stress j'ai trop envie de marquer mais j'ai trop peur aussi qu'on s'en prend un 😭😭😭 #FCGBRCSA — Lucas Schneider (@LucasRCS1906) August 12, 2018

Mais Bordeaux allait craquer à la 68e minute. L'excellent Ibrahima Sissoko, reprenrait du plat du pied aux six mètres un corner frappé par Liénard. En retard au marquage, Lukas Lerager venait de boire une gorgée d'eau à côté du poteau de Costil...

Bravo à Lerager qui va boire juste avant le CPA et qui se retrouve totalement à la rue au marquage.. #FCGBRCSA — Robin Donnet (@robindonnet) August 12, 2018

Gustavo Poyet tentait de réagir en lançant Younousse Sankharé, et, pour la première fois, Toma Basic au milieu de terrain. Mais les Bordelais allaient se faire surprendre, quelques minutes plus tard, plein axe. Sur une action d'école, à une touche de balle des Strasbourgeois, Jonas Martin centrait parfaitement pour Nuno Da Costa, qui concluait de près (0-2, 73e). La fin de match sera anecdotique, comme celle de la victoire strasbourgoise à Bordeaux (0-3) de décembre dernier... Les Girondins devront réagir rapidement. Ils sont de nouveau attendus jeudi au Matmut Atlantique, face à Marioupol en Europa League.

La fiche du match

Bordeaux 0-2 Strasbourg

A Bordeaux (Matmut Atlantique)

Arbitre : M.Ben el Hadj

23 290 spectateurs

Buts : Sissoko (68e), Da Costa (73e) pour Strasbourg

Avertissement : Baysse (73e) pour Bordeaux

Exclusion : Pablo (14e) pour Bordeaux

Bordeaux : Costil (c) - Lewczuk, Koundé, Pablo, Gajic - Plasil (Sankharé, 70e), Lerager, Tchouaméni (Basic, 70e) - Youssouf (Baysse, 17e), Kamano, Laborde

Strasbourg : Sels - Lala, Mitrovic (c), Martinez, Caci - Liénard, Sissoko - Thomasson (Grimm, 86e), Martin, Zohi (Goncalves, 74e) - Ajorque (Da Costa, 32e)

