Ligue 1 - Bordeaux : "on va aller à Angers pour gagner" annonce Guion

Après une nouvelle défaite à domicile concédée face à Nice, Bordeaux n'a plus le choix. Il a trois matches pour combler un handicap de quatre points sur Saint-Etienne. La marge de manœuvre est plus qu'étroite mais David Guion ne veut pas entendre parler de résignation et appelle son groupe à se révolter face aux vents contraires. Interview.

France Bleu Gironde : dans quel état d'esprit êtes-vous avant ce match crucial à Angers ?

David Guion : Je suis dans un état d'esprit conquérant, combattant. Je suis aussi conscient de l'importance de ce match, conscient qu'on va aller à Angers pour gagner. Il n'y a pas d'autre alternative. Je sais la responsabilité que j'ai par rapport à ce match là et je me dois de la transmettre aux joueurs. Tout autre résultat qu'une victoire n'est pas à envisager.

La manière ne me convenait pas du tout mais on a eu des vents contraires ces derniers temps. On aurait pu avoir ce petit coup de pouce.

Est-ce que les joueurs ont accusé le coup cette semaine ?

Les joueurs étaient déçus du match contre Nice. C'est ce que je leur ai dit. On ne peut pas faire un match comme ça à domicile en subissant autant les événements. Ça va être l'idée sur ce match à Angers. Je veux qu'on soit acteur de notre match, je veux qu'on agisse. Contre Nice, ça a été notre grosse difficulté. J'ai trouvé qu'on avait trop subi le jeu des Niçois avec cette fébrilité qui m'a interpellé. On n'a pas été bon. Après, ce n'est pas une excuse, mais il y a penalty à dix minutes de la fin. Et le résultat dans notre situation est important. La manière ne me convenait pas du tout mais on a eu des vents contraires ces derniers temps. On aurait pu avoir ce petit coup de pouce. Dans notre situation, rien ne nous réussit et dans notre situation, on doit attirer cette réussite.

Bordeaux n'est pas arbitré comme les autres équipes ?

Je constate. On a des faits qui sont contre nous. Quand je vois tout le tapage médiatique autour du penalty non sifflé de Dembelé. Quand je vois que nous, sur ce penalty flagrant, on n'en parle pratiquement pas. C'est que par notre position, on n'a pas le même écho. Et puis mes joueurs sont gentils aussi. Il y a un penalty flagrant, personne ne va râler, l'arbitre est tranquille. Mais encore une fois ce n'est pas une excuse.

Est-ce que vous avez musclé votre discours cette semaine ?

On le muscle. Avec vous, je vous dis pas mal de choses, je ne vous mens pas mais je ne vous dit pas tout. Je suis en totale transparence mais avec les joueurs on se dit tout et, croyez moi, on ne se dit pas toujours des choses qu'on a envie d'entendre. Les joueurs entendent mon mécontentement, celui du staff et celui de la direction.

Etes-vous toujours persuadé que vos joueurs peuvent le faire ?

Oui. J'en suis convaincu. J'ai des garçons qui sont capables de renverser cette dynamique. Et ça, personne ne pourra me prouver le contraire. On va aller gagner à Angers.