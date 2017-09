Ligue 1 : Bordeaux victorieux à Toulouse : "On avance"

Les Girondins de Bordeaux ont remporté vendredi soir le derby de la Garonne en s'imposant 1 but à 0 à Toulouse. Au classement de la Ligue 1, les Marine et Blanc se hissent provisoirement à la troisième place.

C'est un but magnifique de l'inévitable Malcom qui a débloqué la situation, à la 69ème minute de jeu , une frappe enroulée du gauche : le derby de la Garonne a tourné vendredi soir à l'avantage de Bordeaux, contrairement aux deux dernières confrontations au Stadium , qui s'étaient soldées par deux corrections pour les Girondins (4-1 et 4-0).

Les toulousains se sont procurés les occasions les plus franches en première période, mais les Marine et Blanc ont ensuite pris progressivement le dessus et de faire la différence grâce à leur buteur .

Toujours invaincus cette saison, les bordelais, qui restaient sur un nul frustrant à Lille (0-0), réalisent ainsi une excellente opération, qui leur permet de grimper provisoirement sur le podium de la Ligue 1, en attendant ce samedi les autres matches de cette sixième journée.

Très satisfait de gagner ce soir, on savait que ce serait difficile, cela l'a été. On est allé chercher cette victoire. En première mi-temps, ils ont eu les meilleures occases, on a limité la casse, ça a été mieux en deuxième, on a été beaucoup plus dangereux. On avance parce que dans le même type de match l'année dernière, on avait été punis très vite et on avait pris 4-1. On a bien géré notre fin de match, on aurait pu en mettre un deuxième. - L'entraîneur Jocelyn Gourvennec.