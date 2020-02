Ligue 1 - Boubakary Soumaré écarté de Lille ?

Absent de la feuille de match face à Marseille alors qu'il était présent de le groupe lillois, Boubakary Soumaré n'a plus joué depuis l'élimination à Epinal en coupe de France fin janvier.

Lille, France

Son absence est notable depuis plusieurs matchs. Boubakary Soumaré (15 titularisations) n'est plus apparu avec le maillot lillois depuis la piteuse élimination en coupe de France à Épinal fin janvier. C'est pourtant un titulaire indiscutable. Le milieu défensif n'était même pas sur le banc des remplaçants dimanche lors de la défaite face à Marseille (2-1) alors qu'il avait été convoqué dans le groupe par Christophe Galtier. C'est le jeune Jean Onana qui a été aligné pour sa première titularisation. "Il y a une situation au club que je ne commente pas" a d'abord répondu l'entraîneur des Dogues avant d'ajouter : "dans une saison, il peut parfois y avoir des tensions entre le club et un joueur. Le club réglera ça en interne et trouvera une solution."

Un mercato qui laisse des traces

Cet hiver, Boubakary Soumaré avait déclaré dans une interview à la presse qu'il resterait à Lille. Des propos alors que de nombreux clubs souhaitaient attirer le milieu défensif. Newcastle en Angleterre était notamment sur les rangs. "On ne sait pas ce qui peut se passer d'ici le 31 janvier" lui avait alors répondu son entraîneur Christophe Galtier. Dans ce dossier, Lille aurait sans doute préféré prendre un gros chèque.