Ligue 1 : Boulaya s'ajoute à la très longue liste des joueurs forfaits pour FC Metz - Girondins de Bordeaux

Et la santé surtout ! Au FC Metz, 2021 a débuté comme 2020 avait terminé. Avec une interminable liste de joueurs absents ...

24 heures avant d'accueillir Bordeaux, lors de la 18e journée de Ligue 1, le FC Metz a annoncé le forfait de Farid Boulaya. Contrôlé positif à la COVID-19 lundi matin, l'attaquant est à l'isolement et ratera également la venue de Nice, dimanche. Il est le deuxième joueur de l'effectif messin infecté après Mamadou Fofana, en octobre.

Un vrai contretemps pour le FC Metz. Très bon en décembre, buteur face à Lens, Farid Boulaya devait porter l'attaque déjà privée d'Opa N'Guette, qui ne devrait pas revenir avant deux semaines, et d'Ibrahima Niane, dont le retour n'est pas prévu avant fin avril. C'est donc toute la ligne d''attaque type du FC Metz qui manquera la rencontre face à Bordeaux. A eux trois, ils pèsent 12 des 19 buts marqués cette saison.

Ben Arfa aussi blessé

Fin 2020, à Rennes, le FC Metz était tout autant décimé. Mais il avait tout de même fait bonne figure et aurait même pu être récompensé d'un point. Frédéric Antonetti y voit l'expression d'un certain état d'esprit animant son groupe. Les Leya Iseka, Vagner, N'Diaga Yade ou Guèye devront encore le faire vivre contre des Girondins eux non plus, pas épargnés par les absences puisque leur maître à jouer, Hatem Ben Arfa est, lui aussi, blessé.