Ligue 1 : Brest dément des contacts pour Del Castillo et cherche toujours deux joueurs

L'effectif du Stade Brestois reste incomplet à cinq jours de la reprise de la saison de Ligue 1 pour les Ty Zefs. Ils reçoivent Lens, vice-champion de France en titre, dimanche à 13h, pour la première journée de la saison 2023-2024 au stade Francis Le Blé. A cinq jours de cette échéance, le directeur sportif du Stade Brestois vient d'accorder un entretien à France Bleu Breizh Izel.

ⓘ Publicité

Deux joueurs recherchés

Après s'être attaché les services de Mahdi Camara (juin 2026), Kenny Lala (juin 2025), Bradley Locko (juin 2027), Jonas Martin (juin 2025) et Adrien Lebeau (juin 2024 plus un an en option), et obtenu le prêt de Martin Satriano, le club finistérien est toujours en quête de deux éléments a minima. "Un défenseur latéral gauche pour pallier le départ d'Uronen, et un joueur offensif supplémentaire après le transfert d'Honorat", dans un registre similaire à l'ex joueur de débordement, de vitesse et de profondeur.

Contexte financier contraint

Mais le directeur sportif brestois doit composer avec des réalités. "Il nous fallait vendre pour assainir les finances, après les déboires de Mediapro et le Covid. Par rapport à Mediapro, qui avait signé avec la Ligue jusqu'à la fin de cette saison 2023-2024, il fallait faire des ventes pour rééquilibrer les choses opérées de notre côté" avant la défaillance du diffuseur et la disparition soudaine du milliard d'euros promis à la LFP à l'époque. Fort de ces rentrées supposées d'argent, le club avait notamment enrôlé Hérelle, Honorat et Mounié à l'été 2020. "Donc sur cette saison 23-24, on est encore en train d'écumer Mediapro", et l'argent empoché de la vente d'Honorat ne servira pas à acheter.

"On ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas"

"Les comptes sont dans le vert, le club n'est pas en difficulté, mais on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Il ne faut pas s'attendre à dix recrues dans les derniers jours du mercato. Et on ne remplace pas facilement Honorat. J'essaye de faire au mieux pour améliorer l'équipe. Peut-être qu'il faudra sortir d'autres joueurs pour pouvoir faire venir du monde" continue Grégory Lorenzi. Comprenez que des départs (Hérelle) ou des prêts (Arconte) devront être opérés pour voir les deux renforts attendus arriver.

Trois offres repoussées pour Brassier

En revanche, le directeur sportif n'entend pas se séparer d'autre joueur majeur. "On a gardé une base, je ne veux pas me démunir. Ne pas vendre des joueurs pour en faire venir d'autres, avec un marché et des prix compliqués. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve". Il indique par exemple avoir repoussé trois offres reçues pour le défenseur central Lilian Brassier.

Rien pour Del Castillo, que Brest veut prolonger

Il coupe aussi court à une sollicitation supposée du Betis Séville, apparue en ce début de semaine dans la presse espagnole, pour le milieu offensif Romain Del Castillo. "Je ne suis pas au courant, personne ne m'a contacté. Mais j'ai été clair avec Romain, et son agent, dès la fin de saison dernière. Romain est un joueur important, on fera tout pour qu'il reste ici cette année. On a même la volonté de continuer et de voir l'avenir avec lui" alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2024. "J'en profite pour le dire, c'est aussi le cas pour Steve Mounié. On attend des retours des joueurs et de leurs entourages".