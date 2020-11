Ligue 1 - Brest doit retrouver du mordant contre Lille, pour espérer croquer les Dogues

Brest sera-t-il le premier club à faire tomber Lille cette saison ? Comme tous les autres adversaires des Dogues, dont aucun n'y est encore parvenu, le Stade Brestois va tenter sa chance ce dimanche à 13h pour la 10e journée de Ligue 1.

Les Ty Zefs essaieront de renouer avec une victoire qui les fuit depuis un mois, et un succès 1-0 face à Monaco. Ils ont depuis perdu trois fois d'affilée, et notamment à la maison face à Strasbourg. Contre Lille, 2e du classement et invaincu en championnat (5 victoires, 4 nuls) et en Europa League (2 victoires, 1 nul), les Brestois devront pour cela stopper l'hémorragie derrière.

Trop de buts encaissés, notamment sur coups de pied arrêtés

Eux qui font figure de pire défense de L1 avec 20 buts encaissés, dont huit lors des trois derniers matchs. S'ils ont retrouvé de la solidité dans le jeu à Rennes, il y a une semaine, les Brestois ont quand même perdu, plombés par des errances sur coups de pied arrêtés. "On a remis le sujet sur la table" lance Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur des Ty Zefs, "on a retravaillé en vidéo et sur le terrain pour faire évoluer les choses et peut-être modifier certains plans de jeu pour re-réveiller tout le monde là-dessus".

Encore élever notre niveau de jeu et être plus tranchant

Convaincu par son dispositif établi au Roazhon Park, Olivier Dall'Oglio attend encore "discipline et respect des positions" face à Lille. "On a eu des garanties à Rennes. Mais dans ce système et ce fonctionnement là, il faut encore élever notre niveau de jeu, être plus tranchant et plus concentré sur les détails. Surtout face aux grosses équipes". Il le faudra à coup sûr face à des Lillois en pleine confiance. Seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir perdu, troisième meilleure attaque, deuxième meilleure défense, les Nordistes restent sur un impressionnant succès 3-0 au Milan AC jeudi soir en Europa League.

Le défi est énorme pour le Stade Brestois, probablement très motivé à l'idée de se frotter à un tel adversaire, mais privé de ses fans à cause du coronavirus pour un premier match à huis clos cette saison à Francis Le Blé.

