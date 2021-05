Ligue 1 - Brest et Lorient sous pression alors que la lutte fait rage pour le maintien

En déplacement à Montpellier pour l'un, à domicile contre Metz pour l'autre, le Stade Brestois et le FC Lorient sont sous pression, dimanche, pour la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Pas maintenus, les deux clubs luttent pour le maintien alors que la lutte fait rage entre les mal classés.

Une fin de saison haletante en Ligue 1 de foot, et une 37e et avant-dernière journée sous tension, ce diamnche à 21h pour toutes les équipes, que ce soit en haut ou en bas du classement. Du côté des clubs bretons, Rennes a des espoirs pour la 5e place qualificative à la coupe d'Europe même si ce sera très difficile à Monaco. Ca se passe en revanche en bas de classement pour Brest et Lorient.

Les deux clubs sont obnubilés par le maintien avec une lutte acharnée entre les mal classés pour ne pas descendre, ou plus exactement pour éviter la 18e place de barragiste synonyme de match à jouer contre un club de Ligue 2. Les Brestois, à Montpellier, peuvent valider leur maintien alors que les Lorientais, contre Metz, vont tenter de se redonner un peu d'air car c'est extrêmement indécis en bas de tableau.

Lorient ne doit pas trembler à domicile

Nimes 19e et premier relégable, 35 points, a un calendrier difficile pour y croire (contre Lyon puis à Rennes). Mais Nantes, 18e et barragiste, 37 points, conserve en revanche toutes ses chances. Avec un déplacement ce dimanche soir à Dijon, dernier et déjà relégué. Les Canaris, qui ne comptent qu'une longueur de retard, peuvent mettre une vraie pression sur le FC Lorient 17e, 38 points, lui opposé au Moustoir à un FC Metz maintenu et désormais au ralenti avec une victoire sur les huit derniers matchs.

Les Merlus, impeccables à domicile sur la phase retour, ne doivent pas se rater pour conserver cette infime marge avant d'aller défier le week-end prochain Strasbourg, alors que les Alsaciens ont le même nombre de points que le FCL et doivent négocier ce dimanche un voyage à Nice.

Brest ne peut plus galvauder

Dans tout ça, le Stade Brestois, 14e avec 40 points, est à peine moins mal avec ses trois unités d'avance sur Nantes et la 18e place. Mais les Ty Zefs sont incroyables de fébrilité et manquent de caractère et d'envie depuis deux matchs, une rouste à domicile contre Nantes (1-4) et une défaite après avoir mené deux fois et joué en supériorité numérique à Nice (3-2).

Ils n'arrivent pas à conclure et les Ultras sont d'ailleurs allés dire ce qu'il pensait de la situation aux joueurs à l'entraînement cette semaine. Un nul pourrait suffire à Montpellier, une équipe redoutable même si les Héraultais n'ont plus rien à jouer. Reste à savoir si la demi-finale de coupe de France perdue par le MHSC contre Paris aux tirs-au-but mercredi sera toujours dans les jambes et les têtes.

La 37e journée

Le classement