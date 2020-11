Ligue 1 - Brest : Hérelle et Philippoteaux forfaits contre Lille, le programme adapté à l'horaire de 13h

Le Stade Brestois, qui reste sur trois défaites de rang, continue sa préparation à deux jours de la réception de Lille, ce dimanche à 13h, pour la 10e journée de Ligue 1 face au 2e du classement. L'entraîneur Olivier Dall'Oglio a fait le point ce vendredi matin.

Hérelle et Philippoteaux forfaits

Tout le groupe brestois est opérationnel à l'exception du défenseur Christophe Hérelle, toujours en délicatesse avec un mollet, et du milieu Romain Philippoteaux. Il sera absent "plusieurs semaines" indique Olivier Dall'Oglio, "à cause d'une blessure aux adducteurs. Ce n'est pas bon signe".

Lille impressionne

Le technicien brestois a aussi évoqué le prochain adversaire des Ty Zefs, dimanche. Victorieux 3-0 au Milan AC ce jeudi soir en Europa League, le LOSC a continué de marquer les esprits. "Je ne suis pas surpris. Lille a beaucoup de connexions entre les joueurs et un vrai bloc équipe. C'est une équipe candidate au titre en Ligue 1".

Brest s'adapte à l'horaire de 13h

"Tout l'avant match et la préparation faite avant sont importants" commente Olivier Dall'Oglio au moment d'évoquer l'heure du coup d'envoi, "et notamment les repas et les sortes de repas. _Quand on joue à 13h, on mange à 10h_. On a proposé, sur une partie de la semaine, des choses aux joueurs. Mercredi, la formule du brunch a été appréciée : du sucré ou du salé en fonction des goûts de chacun. Puis nous sommes allés sur le terrain à 13h, comme si on faisait le match. Ca s'est bien passé, on a eu un bon retour des joueurs".

La 10e journée de Ligue 1