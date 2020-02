Ligue 1 : Brest ramène un nul (0-0) de Rennes

Brest, France

Brest et Rennes nous ont livré un derby assez terne (0-0), samedi soir au Roazhon Park, sans aucun but et avec peu d'occasions franches. Les Brestois ont évité de voir leur avance sur la zone rouge trop se réduire, ils ont su répondre présents mais sans briller face aux troisièmes de Ligue 1.

Deux penaltys oubliés pour Brest

La plus grosse situation pour les Brestois, c'est cette main de Mbaye Niang dans la surface de réparation rennaise après un centre de Yoann Court. Mais elle n'est pas sifflée par l'arbitre Ruddy Buquet (8' min).

Le Stade Brestois a eu chaud peu de temps avant la pause, lorsque James Léa-Siliki a envoyé le ballon sur la barre transversale brestoise (38' min). Le même Léa-Siliki s'est illustré quelques minutes plus tard, en touchant la balle de la main, sur une frappe de Gaetan Charbonnier. Mais, une nouvelle fois, l'arbitre ne siffle rien ...

Un match nul logique

Après une deuxième mi-temps sur un faux rythme et avec moins d'occasions, les Brestois peuvent se satisfaire de ce match nul. Les Rennais n'ont pas su se créer de situations dangereuses en deuxième mi-temps. En prenant un point, les joueurs d'Olivier Dall'Oglio, inoffensifs en attaque, évitent de voir fondre leur avance sur la zone rouge.

